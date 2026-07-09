/अंगूठी खरीदने आया ग्राहक, मौका मिलते ही निगल गया 40 लाख की डायमंड रिंग; CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

ज्वेलरी शॉप में चोरी के कई तरीके आपने सुने होंगे. कोई जेब में सामान छिपा लेता है, तो कोई कपड़ों में. लेकिन लंदन में जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया. यहां एक शख्स ने लाखों रुपये की हीरे की अंगूठी चुराने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उसने अंगूठी जेब में नहीं रखी, बल्कि सीधे निगल गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर कोई इतनी बड़ी डायमंड रिंग कैसे निगल सकता है.