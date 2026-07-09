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अंगूठी खरीदने आया ग्राहक, मौका मिलते ही निगल गया 40 लाख की डायमंड रिंग; CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

लंदन की एक ज्वेलरी शॉप में ऐसा मामला सामने आया, जिसने दुकानदारों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा, काफी देर तक महंगी अंगूठियां देखता रहा और फिर मौका मिलते ही करीब 40 लाख रुपये कीमत की डायमंड रिंग निगल गया. पहले तो उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन CCTV फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:38 PM IST
अंगूठी खरीदने आया ग्राहक, मौका मिलते ही निगल गया 40 लाख की डायमंड रिंग; CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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