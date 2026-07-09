/अंगूठी खरीदने आया ग्राहक, मौका मिलते ही निगल गया 40 लाख की डायमंड रिंग; CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

ज्वेलरी शॉप में चोरी के कई तरीके आपने सुने होंगे. कोई जेब में सामान छिपा लेता है, तो कोई कपड़ों में. लेकिन लंदन में जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया. यहां एक शख्स ने लाखों रुपये की हीरे की अंगूठी चुराने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उसने अंगूठी जेब में नहीं रखी, बल्कि सीधे निगल गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर कोई इतनी बड़ी डायमंड रिंग कैसे निगल सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना लंदन के मशहूर हैटन गार्डन इलाके की एक ज्वेलरी शॉप की है. बताया गया कि एक व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान में आया. उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि करीब दो घंटे तक अलग-अलग डायमंड रिंग्स देखता रहा. दुकान के कर्मचारियों को लगा कि वह किसी खास मौके, शायद सगाई या शादी के लिए अंगूठी खरीदने आया है. लेकिन असल में उसकी नजर एक बेहद महंगी डायमंड रिंग पर थी.
कुछ देर बाद दुकान में रखी करीब 35 हजार पाउंड यानी लगभग 40 लाख रुपये कीमत की डायमंड एंगेजमेंट रिंग गायब हो गई. इस अंगूठी में बड़ा प्रिंसेस कट हीरा लगा हुआ था. इसके अलावा प्लैटिनम बैंड पर छोटे-छोटे हीरे भी जड़े हुए थे. जब दुकानदार ने अंगूठी ढूंढ़नी शुरू की, तो वह कहीं नजर नहीं आई.
पहले तो दुकानदार ने ग्राहक से अंगूठी के बारे में पूछा. लेकिन उसने पूरी तरह इससे इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, उसने गुस्से में कहा कि उसके सभी पॉकेट चेक कर लिए जाएं. उसका आत्मविश्वास देखकर कुछ देर के लिए दुकान के कर्मचारियों को भी लगा कि शायद उनसे ही कोई गलती हुई होगी.
दुकान मालिकों को फिर भी शक बना रहा. उन्होंने तुरंत CCTV फुटेज देखना शुरू किया. वीडियो को ध्यान से देखने पर जो नजारा सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया. फुटेज में साफ दिखाई दिया कि मौका मिलते ही वह व्यक्ति अंगूठी को तेजी से अपने मुंह में डालता है और कुछ ही सेकंड में उसे निगल जाता है. इसके बाद वह ऐसे व्यवहार करता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो.
ज्वेलरी शॉप चलाने वाले जुनैद हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि कोई इतनी बड़ी अंगूठी कैसे निगल सकता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह बिना पानी के एक साधारण गोली तक नहीं निगल सकते. ऐसे में इतना बड़ा डायमंड रिंग निगलना उन्हें आज भी अविश्वसनीय लगता है. उनका कहना था कि इससे उस व्यक्ति की सेहत को भी खतरा हो सकता था.
जुनैद के पिता सैयद हसन उस समय ग्राहक को अंगूठियां दिखा रहे थे. उन्होंने बताया कि पहले तो वह व्यक्ति जोर-जोर से बहस करने लगा. लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पूरी हरकत CCTV में रिकॉर्ड हो चुकी है, उसका व्यवहार बदल गया. इसके बाद उससे अंगूठी वापस करने को कहा गया.
आखिरकार आरोपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा. बताया गया कि उसने अपनी उंगलियां गले में डालकर उल्टी की. कुछ देर बाद वही डायमंड रिंग बाहर निकल आई. दुकानदारों ने अंगूठी वापस ले ली. इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को दुकान से बाहर ले जाकर पुलिस को सूचना दी. दुकान मालिकों का कहना है कि उन्होंने उसी दिन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी थी. हालांकि, बाद में आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
करीब 30 साल से कारोबार कर रहे दुकान मालिकों का मानना है कि यह कोई शौकिया चोर नहीं था. उनके मुताबिक, वह पहले से पूरी तैयारी करके आया था. बताया गया कि उसके मोबाइल फोन में पहले से एक परिचित का नंबर भी सेव था, जिससे जरूरत पड़ने पर वह किसी से मदद मांग सके. दुकानदारों का मानना है कि उसने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो सकता है.
दुकान मालिकों ने कहा कि उन्होंने इस घटना को सार्वजनिक इसलिए किया, जिससे दूसरे ज्वेलर्स भी ऐसे शातिर अपराधियों से सतर्क रह सकें. उनका कहना है कि महंगी ज्वेलरी दिखाते समय सिर्फ ग्राहक पर भरोसा करना काफी नहीं है. CCTV और सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने फिल्मों में तो ऐसा देखा था, लेकिन असल जिंदगी में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि शायद चोर ने सोचा होगा कि अगर जेब की तलाशी होगी, तो पकड़ा जाएगा. इसलिए उसने अंगूठी निगलना ही बेहतर समझा. हालांकि, ज्यादातर लोगों का कहना है कि चोरी का यह तरीका जितना अजीब है, उतना ही खतरनाक भी है.
लंदन की इस घटना ने यह दिखा दिया कि अपराधी चोरी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. लाखों रुपये की डायमंड रिंग निगलने जैसा तरीका जितना चौंकाने वाला है, उतना ही खतरे से भरा भी है. अच्छी बात यह रही कि दुकानदारों की सतर्कता और CCTV फुटेज की वजह से अंगूठी वापस मिल गई. अब यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे हाल के सबसे अजीब चोरी के मामलों में से एक बता रहे हैं.
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