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Hindi Newsजरा हटकेआंटी कहना पड़ गया भारी, बुला ली पुलिस; कोर्ट में देना पड़ा डेढ़ लाख का जुर्माना

आंटी कहना पड़ गया भारी, बुला ली पुलिस; कोर्ट में देना पड़ा डेढ़ लाख का जुर्माना

UK employment tribunal NHS case: लंदन में एक महिला हेल्थकेयर वर्कर को ‘आंटी’ कहकर बुलाना पड़ा भारी. कोर्ट ने इसे उम्र और लिंग आधारित उत्पीड़न मानते हुए लगभग 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया, जानिए पूरा मामला.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:39 AM IST
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अक्सर हंसी-मजाक में हम अपने बड़े को मजाक-मजाक में 'आंटी' या 'अंकल' बोल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शब्द आपकी जेब पर लाखों का बोझ डाल सकता है? जी हां, लंदन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक सहकर्मी को बार-बार 'आंटी' बुलाना एक शख्स को बहुत महंगा पड़ गया. बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया और अंत में कानून ने इसे सम्मान नहीं बल्कि 'उत्पीड़न' करार दिया. यह खबर उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ऑफिस में मर्यादा की सीमा लांघते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों प्यार से बुलाए जाने वाले इस शब्द कोर्ट ने लगाया जुर्माना.

दरअसल, यह पूरा मामला लंदन के वेस्ट लंदन एनएचएस (NHS) ट्रस्ट का बताया जा रहा है, जहां हेल्थकेयर असिस्टेंट इल्डा एस्टेवेस ने अपने टीम लीडर चार्ल्स ओपोंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इल्डा का आरोप था कि उनके सीनियर ओपोंग उन्हें बार-बार 'आंटी' कहकर बुलाती थी. इल्डा ने कई बार उनसे मना की कि उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए, लेकिन ओपोंग नहीं माने. बचाव में ओपोंग ने तर्क दिया कि घाना की संस्कृति में 'आंटी' शब्द बड़े सम्मान और आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और इसे पेशेवर माहौल में अनुचित माना.

क्यों उम्र और जेंडर पर छिड़ी कानूनी बहस?

इल्डा एस्टेवेस ने सितंबर 2023 में एक औपचारिक ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी कि मना करने के बावजूद उन्हें 'आंटी' बुलाया जा रहा है. जब उन्होंने विरोध किया, तो ओपोंग ने तंज कसते हुए कहा, "तो तुम जवान दिखना चाहती हो." इस कमेंट ने आग में घी का काम किया. एस्टेवेस ने विक्टिमाइजेशन, हैरेसमेंट और वेतन की गलत कटौती सहित पांच दावे किए थे. कोर्ट ने पाया कि 'आंटी' बुलाना सीधे तौर पर उम्र और लिंग (Age and Sex) के आधार पर उत्पीड़न है, क्योंकि यह शब्द महिला की उम्र को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

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क्या टीम लीडर को ऐसा कमेंट करना शोभा देता हैं?

इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल जज जॉर्ज एलियट ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि चार्ल्स ओपोंग एक स्टाफ नर्स और टीम लीडर के तौर पर जिम्मेदार पद पर थे, उन्हें ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थीं. जज ने माना कि ऑफिस के गलियारों और हैंडओवर के समय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक अपमानजनक माहौल पैदा करता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही किसी संस्कृति में 'आंटी' कहना सम्मानजनक हो, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति इसे पसंद नहीं कर रहा, तो उसे उस पर थोपा नहीं जा सकता.

क्या अब हर्जाना भरेगा एनएचएस ट्रस्ट?

वाटफोर्ड एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए वेस्ट लंदन एनएचएस ट्रस्ट को आदेश दिया कि वे इल्डा एस्टेवेस को ₹1,425 पाउंड (लगभग 1.5 लाख रुपये) का मुआवजा दें. अदालत ने माना कि इल्डा का उत्पीड़न का दावा पूरी तरह सही है. यह फैसला वर्कप्लेस पर काम करने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक नजीर है जो अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल कर दूसरों को असहज करते हैं. अब देखना यह है कि क्या इस सजा के बाद ऑफिस कल्चर में बदलाव आएगा और लोग दूसरों की उम्र या पसंद-नापसंद का सम्मान करना सीखेंगे? यह फैसला साफ संदेश देता है कि ऑफिस में नाम ही आपकी पहचान है, रिश्तेदारी नहीं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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