/कपड़े धोना, लग्जरी कार चलाना और मालिक के साथ विदेश घूमना! इस नौकरी में मिलेंगे ₹90 लाख, जानिए क्या हैं शर्तें

हेल्पर की नौकरी का नाम सुनकर शायद आपको लगे कि इसमें दिनभर कपड़े धोने और प्रेस करने का ही काम होगा. लेकिन लंदन की इस कथित हाई-पेइंग जॉब की कहानी कुछ अलग है. ब्रिटेन की मैगजीन 'द लेडी' और रिक्रूटमेंट एजेंसी ब्यूचैम्प पार्टनर्स में निकले विज्ञापन के अनुसार, यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए हेल्पर की नौकरी है, जिसकी लाइफस्टाइल काफी लग्जरी है.
बताया जा रहा है कि इस नौकरी में कर्मचारी को मालिक के डिजाइनर कपड़ों की खास देखभाल करनी होगी. महंगे कपड़ों को किस तरह धोना है, कैसे सुखाना है और किस तरीके से प्रेस करना है, इसका ध्यान रखना होगा. इसका मतलब यहां सामान्य कपड़ों की तरह जल्दी-जल्दी काम चलाने की गुंजाइश नहीं होगी.
इस नौकरी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा कपड़ों की देखभाल है. वायरल पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी को मालिक के महंगे डिजाइनर आउटफिट्स को संभालना होगा. कपड़ों को साफ रखने के साथ-साथ उन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी उसकी जिम्मेदारी हो सकती है. लग्जरी कपड़ों की कीमत आम कपड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है. कई डिजाइनर कपड़ों को सामान्य वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोया जा सकता. ऐसे में इस काम के लिए कपड़ों की क्वालिटी, फैब्रिक और उन्हें संभालने के सही तरीके की जानकारी जरूरी होगी. छोटी सी गलती भी महंगे कपड़े को खराब कर सकती है.
अगर आपको लगता है कि 90 लाख रुपये की सैलरी सिर्फ कपड़े धोने के लिए दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है. इस जॉब में ड्राइविंग भी एक अहम जिम्मेदारी बताई गई है. वायरल जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी को मालिक की लग्जरी कार चलानी होगी. जब भी मालिक को किसी मीटिंग, इवेंट या दूसरी जगह जाना होगा, उसे ड्राइव करके वहां पहुंचाना पड़ सकता है. कार की बेसिक देखभाल और उसे हमेशा साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी नौकरी का हिस्सा हो सकती है. इसका मतलब उम्मीदवार के पास अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की क्षमता होना जरूरी होगा.
इस जॉब का एक और दिलचस्प हिस्सा सोशल इवेंट्स से जुड़ा है. बताया गया है कि कर्मचारी को मालिक के घर होने वाली पार्टियों और दूसरे सोशल प्रोग्राम्स में भी मौजूद रहना होगा. पार्टी के दौरान मेहमानों की जरूरतों का ध्यान रखना, जरूरी चीजें समय पर उपलब्ध कराना और घर की व्यवस्था संभालना उसके काम का हिस्सा हो सकता है. मतलब यह नौकरी सिर्फ एक कमरे या घर के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहने वाली. कभी कपड़ों की जिम्मेदारी होगी, कभी कार चलानी होगी और कभी किसी पार्टी में मालिक की मदद करनी होगी. यही वजह है कि इसे एक मल्टी-रोल जॉब के तौर पर देखा जा रहा है.
इस नौकरी की सबसे दिलचस्प बात मालिक की लाइफस्टाइल बताई जा रही है. वायरल जानकारी के मुताबिक, जिस व्यक्ति के लिए यह नौकरी है, वह साल में करीब 90 दिन ही लंदन में रहता है. बाकी समय उसका काफी वक्त विदेशों में यात्रा करते हुए गुजरता है. ऐसे में कर्मचारी को भी जरूरत पड़ने पर उसके साथ अलग-अलग देशों की यात्रा करनी पड़ सकती है. इसका मतलब नौकरी पाने वाले व्यक्ति के लिए यह सिर्फ लंदन में रहने और काम करने वाली जॉब नहीं होगी. उसे मालिक की ट्रैवल लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को ढालना होगा.
विदेश यात्रा सुनकर यह नौकरी कई लोगों को ड्रीम जॉब लग सकती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी. किसी दूसरे देश में मालिक के साथ रहना, उनके कपड़ों और सामान का ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग या दूसरी व्यवस्थाएं संभालना नौकरी का हिस्सा हो सकता है. ऐसे काम में समय की पाबंदी भी आम नौकरी से अलग हो सकती है. मालिक कब यात्रा करता है, कब कोई पार्टी या इवेंट है और कब उसे ड्राइव की जरूरत है, यह पहले से तय होना जरूरी नहीं. इसलिए उम्मीदवार को फ्लेक्सिबल रहना होगा.
इतनी बड़ी सैलरी की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस नौकरी में ऐसा क्या खास है? दरअसल, यहां एक कर्मचारी को एक ही काम नहीं करना है. उसे पर्सनल हेल्पर, ड्राइवर, कपड़ों की देखभाल करने वाले स्टाफ और घरेलू मैनेजमेंट से जुड़े कई रोल निभाने होंगे. इसके अलावा ऐसे काम में भरोसा और प्राइवेसी भी काफी अहम होती है. कर्मचारी को मालिक की निजी जिंदगी, घर, कपड़ों, ट्रैवल प्लान और सोशल सर्कल से जुड़ी कई बातें पता चल सकती हैं. इसलिए इस तरह की नौकरी में भरोसेमंद होना और गोपनीयता बनाए रखना बड़ी जरूरत हो सकती है. मतलब 90 लाख रुपये की सैलरी सिर्फ कपड़े धोने के लिए नहीं, बल्कि कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालने के बदले बताई जा रही है.
सोशल मीडिया पर इस जॉब को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी सैलरी और काम के कॉम्बिनेशन की हो रही है. आमतौर पर कपड़े धोने, घर संभालने या ड्राइवर की नौकरियों की सैलरी को लोग इस स्तर से जोड़कर नहीं देखते. ऐसे में जब इसी तरह के कामों के साथ सालाना 90 लाख रुपये की रकम सामने आती है, तो लोगों का चौंकना स्वाभाविक है. हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि वायरल पोस्ट में बताई गई सैलरी और नौकरी की शर्तों को लेकर हर जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है. इसलिए इसे एक वायरल जॉब लिस्टिंग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.
पहली नजर में यह नौकरी 'कपड़े धोने के बदले 90 लाख' जैसी लगती है, लेकिन पूरी जानकारी देखने पर तस्वीर काफी अलग नजर आती है. इसमें डिजाइनर कपड़ों की केयर से लेकर लग्जरी कार चलाना, पार्टियों में मदद करना, घर की व्यवस्था देखना और जरूरत पड़ने पर विदेश यात्रा करना तक शामिल बताया गया है. इसका मतलब यह सामान्य लॉन्ड्री जॉब नहीं, बल्कि एक हाई-एंड पर्सनल हेल्पर और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वाली नौकरी जैसी है. सैलरी भले ही करीब 90 लाख रुपये सालाना बताई जा रही हो, लेकिन इसके बदले उम्मीदवार को हर वक्त जिम्मेदारी, भरोसे और काम के बदलते शेड्यूल के लिए तैयार रहना होगा. यही वजह है कि लंदन की इस अजीबोगरीब नौकरी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.