लंदन मेट्रो के दो 'पहलवान' चूहों की फाइट, Video देखकर लोग बोले- क्यूट भी और खूंखार भी...

London Underground Mice Fight: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी इंसानों की सड़को पर लड़ाई के वीडियो वायरल होते हैं तो कभी जानवरों के. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. यह मामला लंदन के एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन का है, जहां दो चूहे आपस में लात-घूंसे चलाते नजर आए.
अक्सर आपने चूहों को पनीर या खाने के पीछे भागते देखा होगा, लेकिन लंदन के ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर कुछ अलग ही देखने को मिला. यहां दो चूहों ने खाने की जंग को सीधे बॉक्सिंग रिंग में बदल दिया. मेट्रो का इंतजार कर रहे यात्री उस वक्त हैरान रह गए जब प्लेटफॉर्म पर दो छोटे चूहे इंसानों की तरह खड़े होकर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे.
ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन का मामला
यह पूरा नजारा लंदन के मशहूर सोहो इलाके में स्थित 'ऑक्सफोर्ड सर्कस लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन' का है. सोशल मीडिया पर 29 अगस्त को पोस्ट किए गए इस वीडियो के बारे में माना जा रहा है कि यह घटना एक रात पहले की है. ट्रेन की पटरी के पास बने प्लेटफॉर्म पर गिरा एक छोटा सा खाने का टुकड़ा इस पूरी लड़ाई की वजह बना. दोनों में से कोई भी उस टुकड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था.
A pair of mice get into a squabble outside a subway station in London pic.twitter.com/7T6rwohqhH
— TheBlaze (@theblaze) September 2, 2026
इंटरनेट पर 'माइस टाइसन' की फाइट हिट
वीडियो अपलोड करने वाली महिला ने कैप्शन में लिखा "फाइट फाइट फाइट इन द लंदन अंडरग्राउंड, पर यह कितने क्यूट हैं!" इस वीडियो को पोस्ट होने के चार दिनों के भीतर ही 1 लाख 20 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों को इन दो चूहों का फाइट स्टाइल इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इनका नाम 'माइस टाइसन' और 'मिक्की माउस वार्ड' रख दिया.
आखिर कौन जीता यह महामुकाबला?
इस जबरदस्त हाथापाई का वीडियो भले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा हो, लेकिन यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि इस फाइट का असली विजेता कौन रहा. दोनों चूहे एक-दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए थे और ट्रेन आने से पहले यात्रियों के लिए यह एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट बन गया.