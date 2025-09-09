लंदन की सड़क पर निकली देसी बारात, घोड़े पर बैठे दूल्हे के पीछे-पीछे आई Ferrari और Mercedes! पलकें नहीं झपका पाए मेहमान
जरा हटके

Bombs in Wedding: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिखता है कि मैनर पार्क की व्यस्त सड़कों पर दूल्हा पारंपरिक कपड़ों में सजी-धजी घोड़ी पर बैठा है. उसके साथ एक आदमी घोड़ी को संभालता हुआ चलता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:50 AM IST
London Wedding Baraat: लंदन के मैनर पार्क की सड़कों पर हाल ही में एक भारतीय शादी की बारात ने ऐसा नजारा बनाया कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. दूल्हा घोड़ी पर बैठा, पीछे फेरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का काफिला और खिड़कियों से उड़ता रंग-बिरंगा धुआं… देखने वालों को यह सब किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगा. लेकिन इस बारात की स्टाइल ने लोगों को हंसी से ज्यादा गुस्सा दिला दिया.

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

आखिर वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिखता है कि मैनर पार्क की व्यस्त सड़कों पर दूल्हा पारंपरिक कपड़ों में सजी-धजी घोड़ी पर बैठा है. उसके साथ एक आदमी घोड़ी को संभालता हुआ चलता है. पीछे-पीछे लग्जरी कारों की लंबी लाइन चल रही है, जिनसे लोग खिड़कियों और सनरूफ से रंग-बिरले स्मोक बम फोड़ रहे हैं और लगातार तेज हॉर्न बजा रहे हैं.

 

 

लोगों ने क्यों जताई नाराजगी?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस बारात की हरकतों पर आपत्ति जताई. एक यूजर ने लिखा, “क्या सच में कोई इससे इंप्रेस होता है?” दूसरे ने कहा, “ये सब अपने देश में अच्छा लगता, यहां नहीं.” किसी ने इसे बेशर्मी बताया तो किसी ने कहा कि अगर यही काम अंग्रेज करते तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

बारात किसकी थी, इस पर बहस क्यों?

वीडियो देखकर कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह भारतीय या पाकिस्तानी शादी है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर इस बारात ने भारत-पाकिस्तान की शादियों की शान और उनके शोर-शराबे पर फिर से चर्चा छेड़ दी. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी शादी की बारात ने सड़क पर हंगामा किया हो. कुछ महीने पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दूल्हा भारी ट्रैफिक में फंस गया था और अपनी ही बारात तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता दिखा था.

;