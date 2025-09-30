Advertisement
जिंदगी और मौत का मुकाबला! सांपों से भरे कुएं में 54 घंटे बाद बाहर निकली महिला, बचाने वालों की भी कांप गई रूह

Viral News: महिला चीन के एक पुराने कुएं में 54 घंटे तक फंसी रही, जहां अंधेरा, मच्छर और सांप मौजूद थे. उसने परिवार को याद कर हिम्मत जुटाई और दीवार के सहारे खुद को जिंदा रखा. रेस्क्यू टीम ने बचाया, अब हालत स्थिर है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:25 PM IST
जिंदगी और मौत का मुकाबला! सांपों से भरे कुएं में 54 घंटे बाद बाहर निकली महिला, बचाने वालों की भी कांप गई रूह

Viral News: फिल्मों में तो हमने कई बार देखा है कि नायक-नायिका मुश्किल हालात में भी मौत को मात दे देते हैं, लेकिन चीन में घटी यह घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. यहां एक महिला पूरे 54 घंटे तक एक गहरे कुएं में फंसी रही, जहां चारों तरफ घुप्प अंधेरा, मच्छरों का हमला और पानी में तैरते सांप मौजूद थे. बावजूद इसके महिला ने हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत से मौत को मात देकर बाहर निकली.

कैसे गिरी कुएं में?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, फुजियान प्रांत के क्वानझो शहर की 48 वर्षीय ‘Qin’ नामक महिला टहलने जंगल गई थीं. वहां वह अचानक घास-फूस से ढके एक पुराने कुएं में गिर गईं. शाम तक घर न लौटने पर परिवार चिंतित हो गया और खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग न मिला। अगले दिन पुलिस को सूचना दी गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन

महिला के बेटे की गुहार पर 10 सदस्यीय रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. थर्मल ड्रोन से तलाश शुरू हुई और दोपहर तक कुएं से कमजोर आवाज सुनाई दी. झाड़ियों को हटाया गया तो महिला पानी में डूबी हुई, दीवार से चिपकी नजर आई. उन्होंने बताया कि सांप पानी में तैर रहे थे और एक ने उन्हें काट भी लिया था, लेकिन सौभाग्य से वह जहरीला नहीं था.

हिम्मत की मिसाल

महिला ने बताया कि उन्होंने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन अपने परिवार 70 साल की मां, 80 साल के पिता और कॉलेज में पढ़ रही बेटी को याद कर हिम्मत जुटाई. उन्होंने दीवार के पत्थरों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर खुद को पानी के ऊपर बनाए रखा. आखिरकार 54 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया. जांच में दो पसलियां टूटी और फेफड़े पर चोट पाई गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी.

