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जिंदा भंडारा... खुद की तेरहवीं का बांटा कार्ड, मरने से पहले गांव वालों को क्यों कराया भोज? बोले- हमको अपनों ने लूटा, गैरों...

एक बुजुर्ग ने जीते जी अपनी 'तेरहवीं' का भोज (जिंदा भंडारा) देकर सबको हैरान कर दिया. अविवाहित और अकेले राकेश यादव ने 2000 लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजकर भोजन कराया. जानिए इस भावुक फैसले के पीछे का असली कारण.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:30 AM IST
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जिंदा भंडारा... खुद की तेरहवीं का बांटा कार्ड, मरने से पहले गांव वालों को क्यों कराया भोज? बोले- हमको अपनों ने लूटा, गैरों...

एक ऐसी खबर आई है जो समाज की कड़वी सच्चाई और एक इंसान के गहरे अकेलेपन को बयां करती है. आमतौर पर 'तेरहवीं' का भोज किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन करते हैं, लेकिन 65 साल के राकेश यादव ने परंपरा को उलटते हुए जीते जी अपना 'जिंदा भंडारा' आयोजित कर दिया. तीन भाइयों में अकेले बचे राकेश ने न शादी की और न ही उनका कोई वारिस है. उनके मन में बस एक ही डर था, "मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की शांति के लिए कोई दो निवाले भी खिलाएगा या नहीं?" 

इसी डर और अकेलेपन ने उन्हें अपने हाथों से अपनी 'तेरहवीं' का कार्ड छपवाने और 2000 लोगों को पूड़ी-लड्डू खिलाने पर मजबूर कर दिया. आइए जानते हैं, इस अनोखे आयोजन और राकेश यादव के संघर्षपूर्ण जीवन की पूरी कहानी. औरैया जिले के लक्ष्मणपुर गांव से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मौत के बाद होने वाले ‘तेरहवीं भोज’ को जीते-जी आयोजित कर दिया. इस अनोखे आयोजन में करीब 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिससे पूरा गांव हैरानी में पड़ गया.

क्यों वायरल हो रहा है यह न्योता कार्ड?

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इस आयोजन को खास बनाने के लिए बुजुर्ग ने खुद का फोटो लगाकर ‘जिंदा भंडारा’ नाम से निमंत्रण कार्ड छपवाए. जैसे ही ये कार्ड लोगों तक पहुंचे, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. कार्ड में साफ लिखा था कि यह भोज उनकी ‘जीते-जी तेरहवीं’ के रूप में आयोजित किया जा रहा है. 30 मार्च को दोपहर 3 बजे से इस भंडारे की शुरुआत हुई. इतना ही नहीं, कार्ड में यह भी लिखा, "हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. मेरी कस्ती वहीं डूबी, जहां पानी कम था." गांव में पहले से ही बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थीं. लड्डू पहले ही बनाए जा चुके थे, जबकि महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मिलकर पूड़ी, कचौरी और सब्जियां बनाने में जुटे थे. पूरे गांव में इस आयोजन को लेकर उत्साह और चर्चा का माहौल था.

कौन है इस अनोखे फैसले के पीछे का शख्स?

राकेश यादव नाम के 65 वर्षीय व्यक्ति इस आयोजन के पीछे हैं. वह अविवाहित हैं और अपने दो भाइयों को खो चुके हैं एक की बीमारी से मौत हुई, जबकि दूसरे की हत्या कर दी गई. परिवार में लगातार हुए इन हादसों ने उनकी जिंदगी में गहरा खालीपन छोड़ दिया. राकेश यादव का कहना है कि उनके पास बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई नहीं है. उन्हें यह भी डर है कि उनकी मौत के बाद कोई उनकी अंतिम क्रिया या तेरहवीं का आयोजन नहीं करेगा. इसी चिंता ने उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया कि वह अपनी तेरहवीं खुद ही जीते-जी कर लें.

क्या रिश्तेदार होने के बावजूद नहीं है भरोसा?

हालांकि उनकी एक शादीशुदा बहन है, लेकिन राकेश का मानना है कि कोई भी उनके लिए आगे नहीं आएगा. उन्होंने अपना पुश्तैनी घर भी एक रिश्तेदार को दान कर दिया और अब एक साधारण झोपड़ी में रहते हैं. कई रिश्तेदार होने के बावजूद उनका भरोसा किसी पर नहीं है. यह ‘जिंदा भंडारा’ पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे उनके अकेलेपन की झलक मान रहे हैं, तो कुछ इसे उनकी भावनात्मक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि राकेश ने साफ किया कि इस आयोजन में सिर्फ भोजन शामिल है, पिंडदान जैसी रस्में नहीं की गईं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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