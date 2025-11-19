इन जीवों को 'मौत' नहीं आती! वैज्ञानिकों ने पाया 'अमरता' का सबसे बड़ा राज! ये समुद्री जीव क्यों नहीं होते कभी बूढ़े?

Oldest animals: इंसान 100 साल जीने की चाहत रखता है, लेकिन धरती पर ऐसे जीव हैं जो यह सपना आराम से जीते हैं. बता दें कि ग्रीनलैंड शार्क 400 साल, बोहेड व्हेल 200 साल, और कछुए 150 साल तक जिंदा रहते हैं. वहीं 'अमर जेलीफिश' तो कभी बूढ़ी ही नहीं होती है. ये अद्भुत जानवर, जिनका जीवनकाल इंसानों से कई गुना ज्यादा है, हमें नेचर के लंबी उम्र के राज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं.

ग्रीनलैंड शार्क का सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड

लगभग 200 साल से 400 साल तक जिंदा रहने वाला यह जीव दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों (vertebrates) में से एक है. कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि ये शार्क 400 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं. यह ठंडे पानी में रहने वाली शार्क बहुत धीमी गति से बढ़ती है. शायद यही वजह है कि इनकी उम्र इतनी लंबी होती है.

कोइ मछली

यह मछली अपने खूबसूरत नारंगी रंग और शरीर पर बने डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसकी उम्र भी काफी लंबी होती है. दुनिया में लंबे समय तक जीने वाली कोइ मछली की उम्र लगभग 226 साल बताई गई थी, जो इसे असाधारण बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बोहेड व्हेल

बोहेड व्हेल सबसे लंबे समय तक जीने वाली स्तनधारी जीवों (Mammals) में से एक है. ये ठंडे आर्कटिक महासागर के पानी में पाई जाती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका धीमा 'मेटाबोलिज्म' (शरीर के अंदर होने वाली धीमी रासायनिक प्रक्रिया) ही इनकी लंबी उम्र का राज है. यह करीब 200 साल तक जीवित रहती है.

गैलापागोस और एल्डाब्रा कछुए

कछुओं की प्रजातियों में गैलापागोस कछुआ और एल्डाब्रा कछुआ सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए जाने जाते हैं. गैलापागोस कछुआ कम से कम 120 साल तक जीता है, जबकि एल्डाब्रा कछुआ 150 साल से भी ज्यादा जी सकता है.

ट्यूरिटोप्सिस डोहरनी

यह जेलीफिश की एक बहुत ही खास प्रजाति है, जिसे 'अमर जेलीफिश' कहा जाता है. इसके अमर होने का कारण यह है कि यह वयस्क होने के बाद वापस अपने 'किशोर रूप' (Juvenile Form) में लौट सकती है. इस तरह, यह बूढ़ा होने से बच जाती है और जीवन का यह चक्र बार-बार दोहराया जा सकता है.

समुद्री अर्चिन और टुआटारा

यह कांटेदार समुद्री जीव गहरे समुद्र में पाया जाता है और आराम से 100 साल तक जिंदा रह सकता है. यह न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला छिपकली जैसा सरीसृप है. हालांकि इसका औसत जीवनकाल 60 साल है, लेकिन ज्यादातर टुआटारा 100 साल तक जी लेते हैं.