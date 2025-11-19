Advertisement
trendingNow13009936
Hindi Newsजरा हटके

इन जीवों को 'मौत' नहीं आती! वैज्ञानिकों ने पाया 'अमरता' का सबसे बड़ा राज! ये समुद्री जीव क्यों नहीं होते कभी बूढ़े?

Long living animals: इंसान हमेशा 100 साल जीने का सपना देखता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इस सपने को सच में जी रहे हैं. ये जानवर आराम से 100 साल या उससे ज्यादा भी जिंदा रहते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत जीवों के बारे में, जिनकी उम्र जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन जीवों को 'मौत' नहीं आती! वैज्ञानिकों ने पाया 'अमरता' का सबसे बड़ा राज! ये समुद्री जीव क्यों नहीं होते कभी बूढ़े?

Oldest animals: इंसान 100 साल जीने की चाहत रखता है, लेकिन धरती पर ऐसे जीव हैं जो यह सपना आराम से जीते हैं. बता दें कि ग्रीनलैंड शार्क 400 साल, बोहेड व्हेल 200 साल, और कछुए 150 साल तक जिंदा रहते हैं. वहीं 'अमर जेलीफिश' तो कभी बूढ़ी ही नहीं होती है. ये अद्भुत जानवर, जिनका जीवनकाल इंसानों से कई गुना ज्यादा है, हमें नेचर के लंबी उम्र के राज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं.

ग्रीनलैंड शार्क का सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड
लगभग 200 साल से 400 साल तक जिंदा रहने वाला यह जीव दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों (vertebrates) में से एक है. कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि ये शार्क 400 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं. यह ठंडे पानी में रहने वाली शार्क बहुत धीमी गति से बढ़ती है. शायद यही वजह है कि इनकी उम्र इतनी लंबी होती है.

कोइ मछली
यह मछली अपने खूबसूरत नारंगी रंग और शरीर पर बने डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसकी उम्र भी काफी लंबी होती है. दुनिया में लंबे समय तक जीने वाली कोइ मछली की उम्र लगभग 226 साल बताई गई थी, जो इसे असाधारण बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बोहेड व्हेल
बोहेड व्हेल सबसे लंबे समय तक जीने वाली स्तनधारी जीवों (Mammals) में से एक है. ये ठंडे आर्कटिक महासागर के पानी में पाई जाती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका धीमा 'मेटाबोलिज्म' (शरीर के अंदर होने वाली धीमी रासायनिक प्रक्रिया) ही इनकी लंबी उम्र का राज है. यह करीब 200 साल तक जीवित रहती है.

गैलापागोस और एल्डाब्रा कछुए
कछुओं की प्रजातियों में गैलापागोस कछुआ और एल्डाब्रा कछुआ सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए जाने जाते हैं. गैलापागोस कछुआ कम से कम 120 साल तक जीता है, जबकि एल्डाब्रा कछुआ 150 साल से भी ज्यादा जी सकता है. 

ट्यूरिटोप्सिस डोहरनी
यह जेलीफिश की एक बहुत ही खास प्रजाति है, जिसे 'अमर जेलीफिश' कहा जाता है. इसके अमर होने का कारण यह है कि यह वयस्क होने के बाद वापस अपने 'किशोर रूप' (Juvenile Form) में लौट सकती है. इस तरह, यह बूढ़ा होने से बच जाती है और जीवन का यह चक्र बार-बार दोहराया जा सकता है.

समुद्री अर्चिन और टुआटारा
यह कांटेदार समुद्री जीव गहरे समुद्र में पाया जाता है और आराम से 100 साल तक जिंदा रह सकता है. यह न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला छिपकली जैसा सरीसृप है. हालांकि इसका औसत जीवनकाल 60 साल है, लेकिन ज्यादातर टुआटारा 100 साल तक जी लेते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Long living animalsOldest animalsViral News

Trending news

नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन