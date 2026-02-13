Advertisement
22 महीने की प्रेग्नेंसी और 100 किलो का बच्चा! जानें इस मां का अद्भुत साहस

Longest Pregnancy Animal: मां बनना किसी भी महिला के लिए दूसरा जन्म माना जाता है. इंसान करीब 9 महीने अपनी मां के गर्भ में पलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसे भी मां है जो 18 से 22 महीनों तक बच्चे को गर्भ में पालती हैं. जी हां, चलिए जानते हैं वो कौन सा जीव है और इतना समय क्यों लगता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:39 PM IST
Shocking Wildlife Facts: इंसान अपनी मां के गर्भ में 9 महीने का सफर पूरा करता है, लेकिन अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी अपनी मां के पेट में करीब 18 से 22 महीने रहता है. हथिनी अपने बच्चे को गर्भ में पालने में इंसानों से दोगुना से भी ज्यादा समय लगाती है. मीडिया रिपोर्ट्स और मिली जानकारी के अनुसार हाथी की गर्भावस्था की टाइम लिमिट 18 से 22 महीने तक होती है. ये धरती पर मौजूद किसी भी स्तनधारी जीवों में सबसे लंबी गर्भावस्था मानी जाती है. वैज्ञानिकों के अनुसार एशियाई हाथियों (Asian elephants) में प्रेग्नेंसी टाइम 18 से 22 महीनों के बीच रहता है, जबकि अफ्रीकी हाथियों (African elephants) की बात करें तो मां बनने में करीब 22 महीने का समय लेती है.

क्यों लगता है इतना लंबा समय?
बाकी स्तनधारियों के मुकाबले ये टाइम बहुत ज्यादा है. जहां इंसान अपनी मां के गर्भ में सिर्फ 9 महीने में विकसित हो जाता है, वहीं हाथी को 18 से 22 महीने का समय लगता है. इसका मुख्य कारण हाथियों का बड़ा आकार माना जाता है. इसके अलावा उनका अत्यधिक विकसित मस्तिष्क भी एक कारण है. जानकारी के अनुसार, हाथी के बच्चे का माइंड डेवलप प्रोसेस गर्भ में ही होता है. हाथी का बच्चा मां के गर्भ में ही जटिल दिमाग विकसित करता है. 18 से 22 महीने तक विकसित होने के बाद हाथी का बच्चा इस धरती पर आता है, ताकि वो पैदा होते ही जंगल की चुनौतियों से लड़ सके. हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लम्बाई करीब 1 मीटर और वजन की बात करें तो 90 से 120 किलोग्राम तक होता है. 

जन्म लेते ही पीने लगता है मां का दूध!
इंसानों की तरह कि हथिनी को भी डिलीवरी प्रोसेस में काफी दर्द सहना पड़ता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि डिलीवरी के दौरान हथिनी खड़े होकर ही बच्चे को जन्म देती है और ये प्रोसेस कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक भी हो सकता है, लेकिन और भी हैरानी की बात ये है कि कई मामलों में ये प्रक्रिया कई दिनों तक भी खिंच जाती है. हाथियों के बीच भी सामाजिक ताना बाना होता है. प्रेग्नेंट हथिनी को अकेले नहीं छोड़ा जाता है. प्रसव के दौरान हथिनियों का पूरा झुड चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा हो जाता है. हथिनियां ऐसा इसलिए करती है कि कोई शिकारी या खूंखार जानवर डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा सके और मां बेफ्रिक होकर बच्चे को जन्म दे सके. इतना ही नहीं बच्चा जैसे ही मां के शरीर से बाहर आता है, बाकी हथिनियां बच्चे को खड़ा करने और साफ करने में मदद करती हैं. बच्चा पैदा होने के कुछ ही मिनट बाद पैरों पर खड़ा हो जाता है और मां का दूध पीने लगता है.

कितने बच्चे देती है हथिनी?
हथिनी अपने जीवनकाल में 4 से 5 बच्चे ही पैदा करती है, क्योंकि हथिनी के लिए 4 साल में एक बार ही गर्भधारण संभव हो पाता है. इसके बाद 22 महीने की गर्भावस्था के बाद दोबारा गर्भधारण के लिए काफी समय लग जाता है. बाकी जानवरो के तुलना में हाथी का बच्चा जन्म से ही काफी विकसित और समझदार होता है. वो देख सकता है, सुन सकता है, खड़ा हो सकता है और चल सकता है. हाथी करीब 2 से 3 साल मां के साथ ही रहता है. इस दौरान झुंड के बाकी हाथी भी बच्चे की देखभाल करते हैं. ये जंगल में हाथियों की मजबूत सामाजिक संरचना उनका बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव बनाती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर को लिखने में मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारियों की मदद ली गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

