एक ऐसा घर जहां बिना पासपोर्ट-वीजा के रोज विदेश जाते हैं लोग! वायरल हुई अनोखी दास्तान

Longwa Village Nagaland: दुनिया में सीमाओं को लेकर अक्सर देशों के बीच विवाद और कड़े नियम देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी के घर के बीच से होकर गुजरती है. भारत के नगालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित लोंगवा गांव के मुखिया का घर इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है. इस घर के मुखिया सोते भारत की सीमा में हैं और सुबह उठकर चाय-नाश्ता म्यांमार की सीमा में करते हैं. बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के दो देशों की सीमाओं का आनंद लेने वाले इस गांव की कहानी इन दिनों इंटरनेट पर हर किसी को हैरान कर रही है.
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बना अनोखा घर
लोंगवा गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी गांव है. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यहां के कोंगयाक नगा जनजाति के मुखिया का घर है जिसे 'अंगघ' यानी राजा कहा जाता है. इस मुखिया का बड़ा सा घर ठीक उस रेखा पर बना है जो भारत और म्यांमार को एक-दूसरे से अलग करती है. घर के बीचों-बीच से बॉर्डर लाइन गुजरती है जिसकी वजह से घर का आधा हिस्सा भारत में आता है और बाकी का आधा हिस्सा म्यांमार देश के दायरे में पड़ता है.
बेडरूम हिंदुस्तान में और किचन म्यांमार में
इस घर की बनावट और भौगोलिक स्थिति इतनी दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. राजा का बेडरूम जहां वो सोते हैं वह भारतीय सीमा के अंदर है, जबकि उनके घर की रसोई यानी किचन जहां खाना बनता है वह म्यांमार की सीमा में आता है. इसका मतलब यह हुआ कि राजा और उनका परिवार हर दिन खाना खाने के लिए भारत से म्यांमार जाता है और सोने के लिए वापस म्यांमार से भारत लौट आता है. इस अनोखे लाइफस्टाइल को देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट भी यहां पहुंचते हैं.
ग्रामीणों को मिली है दोहरी नागरिकता
लोंगवा गांव सिर्फ मुखिया के घर के लिए ही नहीं बल्कि अपने अनोखे नियमों के लिए भी जाना जाता है. यहां रहने वाले कोंगयाक नगा आदिवासियों को दोनों देशों यानी भारत और म्यांमार की तरफ से दोहरी नागरिकता मिली हुई है. इस गांव के लोग बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या कानूनी अड़चन के म्यांमार की तरफ जा सकते हैं और वहां खेती या व्यापार कर सकते हैं. दोनों देशों की सरकारों ने इन ग्रामीणों की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए यह खास छूट दे रखी है.
खूंखार हेडहंटर्स का इतिहास
इस गांव का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही डरावना भी रहा है. कोंगयाक जनजाति के इन लोगों को कभी बहुत खतरनाक 'हेडहंटर्स' यानी इंसानों का शिकार करने वाले योद्धाओं के रूप में जाना जाता था. ये लोग आपसी लड़ाई में दुश्मनों के सिर काट देते थे और उन्हें अपने घरों की दीवारों पर शान से टांगते थे. हालांकि साल 1960 के दशक के बाद इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और अब यह जनजाति बेहद शांतिप्रिय और मेहमाननवाज बन चुकी है.