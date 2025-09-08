इस शख्स ने ऐसे डिजाइन किए गणेश जी, दीपक जलाते ही नजर आते हैं भगवान भोलेनाथ
Advertisement
trendingNow12913192
Hindi Newsजरा हटके

इस शख्स ने ऐसे डिजाइन किए गणेश जी, दीपक जलाते ही नजर आते हैं भगवान भोलेनाथ

Ganpati Ji Ki Murti Design Video: भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने जैसे ही दीपक जलाया वैसे ही गणपति जी के पीछे भगवान भोलेनाथ नजर आए, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ. चलिए जानते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस शख्स ने ऐसे डिजाइन किए गणेश जी, दीपक जलाते ही नजर आते हैं भगवान भोलेनाथ

Viral Video: हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है. लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं. कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि उनका काम देखकर आप चाहकर भी वीडियो को लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे बनाने वाले व्यक्ति का टैलेंट बता रहे हैं. तो कुछ लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

कैसे दिखाई दिए शिव जी?
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स भगवान गणेश जी की मूर्ति को दीवार के सहारे रखता है और उनके सामने दीपक जलाता है तो पीछे भगवान भोलेनाथ की तस्वीर बन जाती है. जब दीपक की रोशनी गणेश भगवान की मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है और इस परछाई में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें:  गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

किस तरह डिजाइन की गई मूर्ति?
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भक्त भगवान गणेश जी की मूर्ति को कुछ इस तरह डिजाइन करता है कि जब उनके सामने दीपक जलाया जाता तो गणेश जी की मूर्ति की परछाई में भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को @pro_admin9 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 52 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को काफी संख्या में लोगों ने शेयर भी किया है. 

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "गणेश जी:- मेरे पीछे मेरा बाप है, हर हर महादेव." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हें पीछे से सपोर्ट करते हैं." इसके अलावा एक यूजर ने इस वीडियो को एडिट भी बताया है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Ganpati Bappaganesh bhagwanLord GaneshaViral Video

Trending news

Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
;