इस शख्स ने ऐसे डिजाइन किए गणेश जी, दीपक जलाते ही नजर आते हैं भगवान भोलेनाथ

Viral Video: हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है. लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं. कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि उनका काम देखकर आप चाहकर भी वीडियो को लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे बनाने वाले व्यक्ति का टैलेंट बता रहे हैं. तो कुछ लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

कैसे दिखाई दिए शिव जी?

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स भगवान गणेश जी की मूर्ति को दीवार के सहारे रखता है और उनके सामने दीपक जलाता है तो पीछे भगवान भोलेनाथ की तस्वीर बन जाती है. जब दीपक की रोशनी गणेश भगवान की मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है और इस परछाई में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

किस तरह डिजाइन की गई मूर्ति?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भक्त भगवान गणेश जी की मूर्ति को कुछ इस तरह डिजाइन करता है कि जब उनके सामने दीपक जलाया जाता तो गणेश जी की मूर्ति की परछाई में भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को @pro_admin9 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 52 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को काफी संख्या में लोगों ने शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "गणेश जी:- मेरे पीछे मेरा बाप है, हर हर महादेव." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हें पीछे से सपोर्ट करते हैं." इसके अलावा एक यूजर ने इस वीडियो को एडिट भी बताया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.