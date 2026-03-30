सबसे ऊंचे शिव मंदिर में साक्षात दिखे महादेव? पहाड़ों पर बनी विशाल आकृति देख फटी रह गईं सबकी आंखें!

Tungnath Temple Viral Video: उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर माना जाता है, जो करीब 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह मंदिर पंच केदार में से एक है और इसकी धार्मिक मान्यता हजारों साल पुरानी बताई जाती है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

तुंगनाथ मंदिर क्यों है खास?

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पहाड़ की चोटी पर एक ऐसी छाया दिखाई दे रही है, जो देखने में भगवान शिव के त्रिशूल पकड़े हुए स्वरूप जैसी लगती है. वीडियो में सुनहरी धूप मंदिर और आसपास के पहाड़ों पर पड़ती नजर आती है, जिससे यह आकृति और भी स्पष्ट दिखाई देती है. इस दृश्य ने लोगों के बीच उत्सुकता और बहस दोनों को बढ़ा दिया.

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क्या सच में दिखी भगवान शिव की परछाई?

वीडियो को देखने के बाद कई लोग इसे चमत्कार मान बैठे, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला. दरअसल, यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था. यानी जो दृश्य लोगों को दिव्य लग रहा था, वह तकनीक का एक कमाल था. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे देखकर गूसबंप्स आने की बात कही, तो वहीं कई यूजर्स ने साफ लिखा कि यह AI जनरेटेड वीडियो है. इस तरह आस्था और तकनीक के बीच एक दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.

क्या है तुंगनाथ से जुड़ी पौराणिक कहानी?

मान्यता के अनुसार, पांडव ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की तलाश की थी. उनसे बचने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और जमीन में समा गए. बाद में उनके शरीर के अलग-अलग हिस्से पांच स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है. तुंगनाथ में उनके भुजाओं के प्रकट होने की मान्यता है. सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती. आज के दौर में AI तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि वह किसी भी चीज को असली जैसा दिखा सकती है. ऐसे में किसी भी वीडियो या खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना बेहद जरूरी हो गया है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.