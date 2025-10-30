3 महीने में 50 किलो वजन घटाओ और जीत लो पोर्श कार, क्या ये हकीकत है या जानलेवा ट्रेंड?

China gym challenge: दुनियाभर में जिम फिटनेस चैलेंज आम बात हैं, लेकिन चीन के एक जिम ने तो हद ही पार कर दी. शानदोंग प्रांत के बिनझोउ शहर में एक फिटनेस सेंटर ने ऐसा ऑफर दिया है जिसने सोशल मीडिया को हैरान कर दिया. यहां जो भी व्यक्ति 3 महीने में 50 किलो वजन घटा लेगा, उसे इनाम में दी जाएगी एक लग्जरी Porsche Panamera कार.

क्या वाकई पोर्श इनाम में मिलेगी?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह चैलेंज असली है और इसकी घोषणा 23 अक्टूबर को की गई. जिम के ट्रेनर वांग ने बताया कि 30 प्रतिभागियों की सीमा रखी गई है, जिसमें अब तक 7-8 लोग जुड़ चुके हैं. इस चैलेंज की फीस 10,000 युआन (लगभग 1.23 लाख रुपये) है, जिसमें खाना और रहना शामिल है. प्रतिभागियों को तीन महीने तक जिम परिसर में ही रहना होगा.

लेकिन क्या कार सच में नई है या जालसाजी?

ट्रेनर वांग ने यह भी साफ किया कि इनाम में दी जाने वाली Porsche Panamera नई नहीं, बल्कि जिम मालिक की 2020 मॉडल की पुरानी कार है. यानी जीतने वाला अगर कोई हुआ, तो उसे इस्तेमाल की हुई कार ही मिलेगी. सोशल मीडिया पर इस चैलेंज ने तूफान मचा दिया. एक यूजर ने लिखा, “अगर मैं 50 किलो घटा लूं, तो मुझमें सिर्फ 5 किलो ही बचेगा!” दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “इतना वजन कम करने से इंसान नहीं, जान चली जाएगी.” कई लोगों ने इसे मार्केटिंग ट्रिक बताया ताकि जिम को चर्चा और पैसे दोनों मिलें.

डॉक्टरों ने क्यों दी सख्त चेतावनी?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तीन महीने में 50 किलो वजन घटाना बेहद खतरनाक है. इसका मतलब है हर दिन आधा किलो वजन कम करना, जो शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है. मशहूर चीनी डॉक्टर जेंग ने कहा, “इतनी तेजी से वजन घटाने से मसल लॉस, हार्मोनल गड़बड़ी और महिलाओं में पीरियड्स बंद होने की समस्या तक हो सकती है.”

क्या सुरक्षित वजन घटाने का तरीका यही है?

शानक्सी प्रांतीय अस्पताल के सर्जन पू यानसॉन्ग ने बताया कि वजन घटाना एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है. जब शरीर को नई एनर्जी लेवल्स के हिसाब से समय मिलता है, तभी यह हेल्दी और स्थायी रूप से कम होता है. उन्होंने कहा, “3 महीने में 50 किलो घटाना नहीं, बल्कि खुद को खतरे में डालना है.”