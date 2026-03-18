Advertisement
trendingNow13145922
Hindi Newsजरा हटकेअजनबी ने मां की गोद तक पहुंचाया बिछड़ा मासूम, अपने लाल को देख छलक पड़े आंसू

अजनबी ने मां की गोद तक पहुंचाया बिछड़ा मासूम, अपने लाल को देख छलक पड़े आंसू

Viral Video: एक अजनबी शख्स हीरो बनकर आया और अपने पिता से बिछड़े बच्चे को उसकी मम्मी को सौंप दिया. जैसे ही मां ने अपने लाल को देखा तो खुशी से आंसू छलक गए. अब ये इमोशनल मोमेंट वायरल हो रहा है. यूजर्स शख्स की तारीफ कर रहे हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजनबी ने मां की गोद तक पहुंचाया बिछड़ा मासूम, अपने लाल को देख छलक पड़े आंसू

Viral Video: मासूम अपने पिता से बिछड़ कर एक अजनबी के पास पहुंच गया. इसके बाद इस शख्स ने पिता से बिछड़े मासूम को उसके माता-पिता से मिलवाने का फैसला किया और किसी तरह उनसे संपर्क किया. आखिरकार इस शख्स ने मासूम को उसके माता-पिता से मिलवा दिया. जैसे ही मां ने अपने लाडले को देखा वैसे ही आंखों से आंसू छलक गए. इंटरनेट पर ये भावुक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर वीडियो देख इमोशनल हो रहे हैं. 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे दिल छू लेने वाले वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पार्क में गुम हो गया है. इसके बाद एक अजनबी शख्स बच्चे की मदद के लिए आगे आया और उसे उसके माता-पिता से मिलवाने का फैसला लिया. बच्चे के चेहरे पर डर नजर आता है. ऐसे में ये शख्स बच्चे का हौसला बढ़ाता है और उसे माता-पिता से मिलवाने का भरोसा दिलाता है. 

ये था मां का रिएक्शन

जब इस शख्स ने बच्चे से पूछा- किसके साथ आए थे? तो बच्चे ने बताया कि वो अपने पिता के साथ आया था. इसके बाद शख्स वीडियो में कहता है कि मदद तो करनी पड़ेगी. फिर ये शख्स किसी तरह बच्चे के माता-पिता से संपर्क करता है और आखिरकार बच्चा अपनी मम्मी के पास चला जाता है. जैसे ही मां ने अपने लाल को देखा तो गोद में कसकर रोने लगी. मां अपने बच्चे को देख भावुक हो गई. कोई भी इसको देखकर भावुक हो सकता है. बच्चे को देखने से मां की सारी चिंताएं दूर हो गईं और वो खुशी से फूट-फूटकर रोने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बस में बेटे के बिजनेस का प्रचार कर रही दादी, दिलों को छू गया मां का प्यार, VIDEO देखें

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @adultsociety नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. अब तक 10 लाख से ज्यादा बाद वीडियो देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, 50 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स बड़ी संख्या में भावुक कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में अभी भी आप जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसा ही मेरे छोटे भाई के साथ हुआ था जब वो 2 साल का था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

mother emotional momentlost little boyviral

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा