अजनबी ने मां की गोद तक पहुंचाया बिछड़ा मासूम, अपने लाल को देख छलक पड़े आंसू

Viral Video: मासूम अपने पिता से बिछड़ कर एक अजनबी के पास पहुंच गया. इसके बाद इस शख्स ने पिता से बिछड़े मासूम को उसके माता-पिता से मिलवाने का फैसला किया और किसी तरह उनसे संपर्क किया. आखिरकार इस शख्स ने मासूम को उसके माता-पिता से मिलवा दिया. जैसे ही मां ने अपने लाडले को देखा वैसे ही आंखों से आंसू छलक गए. इंटरनेट पर ये भावुक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर वीडियो देख इमोशनल हो रहे हैं.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे दिल छू लेने वाले वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पार्क में गुम हो गया है. इसके बाद एक अजनबी शख्स बच्चे की मदद के लिए आगे आया और उसे उसके माता-पिता से मिलवाने का फैसला लिया. बच्चे के चेहरे पर डर नजर आता है. ऐसे में ये शख्स बच्चे का हौसला बढ़ाता है और उसे माता-पिता से मिलवाने का भरोसा दिलाता है.

ये था मां का रिएक्शन

जब इस शख्स ने बच्चे से पूछा- किसके साथ आए थे? तो बच्चे ने बताया कि वो अपने पिता के साथ आया था. इसके बाद शख्स वीडियो में कहता है कि मदद तो करनी पड़ेगी. फिर ये शख्स किसी तरह बच्चे के माता-पिता से संपर्क करता है और आखिरकार बच्चा अपनी मम्मी के पास चला जाता है. जैसे ही मां ने अपने लाल को देखा तो गोद में कसकर रोने लगी. मां अपने बच्चे को देख भावुक हो गई. कोई भी इसको देखकर भावुक हो सकता है. बच्चे को देखने से मां की सारी चिंताएं दूर हो गईं और वो खुशी से फूट-फूटकर रोने लगी.

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किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @adultsociety नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. अब तक 10 लाख से ज्यादा बाद वीडियो देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, 50 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स बड़ी संख्या में भावुक कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में अभी भी आप जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसा ही मेरे छोटे भाई के साथ हुआ था जब वो 2 साल का था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.