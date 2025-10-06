Advertisement
जरा हटके

11,94,45,000 रुपये की लॉटरी जीतकर 3 महीने लगातार की पार्टी! फिर किस्मत ने मारी ऐसी पलटी कि अरबपति बन गया रोडपति

Lottery Winner Story: लॉटरी में करोड़ों जीतने के बाद ब्रिटेन के एडम लोपेज ने नौकरी छोड़ी और लगातार पार्टी, शराब और मौज-मस्ती में डूब गए. लेकिन जल्द ही गंभीर बीमारी से जूझते हुए उन्हें अहसास हुआ कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है. अब उन्होंने जीवनशैली बदलकर संयम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का फैसला किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:11 PM IST
Adam Lopez 11 Crore Lottery Winner: पैसा इंसान की जिंदगी बदल देता है, लेकिन हर बार यह बदलाव खुशियां नहीं लाता. ब्रिटेन के नॉर्विच के रहने वाले 39 वर्षीय एडम लोपेज ने जुलाई में £1 मिलियन यानी करीब 11 करोड़ 90 लाख रुपये की लॉटरी जीती थी. इस बड़ी रकम ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया. एडम ने नौकरी छोड़ दी और लगातार तीन महीने तक पार्टी, शराब और घूमने-फिरने में वक्त बिताने लगे. उन्होंने कहा कि “मेरा बैंक बैलेंस 12 रुपये से बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली.” उनकी लाइफ एक रोलरकोस्टर बन गई, जिसने अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लिया.

ये भी पढ़ें: वो मुगल बादशाह, जिसने अपनी ही बेटी के आशिक को खौलते पानी में उबाला! कौन थी वो शहजादी जो इस खौफनाक मंजर के बाद ताउम्र रह गई कुंवारी?

बीमारी ने गिरा दी पार्टी की मस्ती

10 सितंबर को अचानक एडम की तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से नॉर्फॉक और नॉर्विच यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. जांच में सामने आया कि उन्हें बाइलेटरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यानी पैर में जमा खून का थक्का उनके फेफड़ों तक पहुंच गया है. यह सुनकर एडम के होश उड़ गए. उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन इतनी भयावह सजा मिलेगी, यह नहीं सोचा था.” डॉक्टरों ने उन्हें कड़ी निगरानी में रखा. एडम ने कबूल किया कि पार्टी और बेतहाशा खर्च ने उन्हें बिगाड़ दिया और यह पूरी घटना उनके लिए एक “वेक-अप कॉल” साबित हुई.

जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे एडम

हॉस्पिटल में एडम को करीब साढ़े आठ दिन तक रहना पड़ा. उन्होंने कहा, “मैं न तो सांस ले पा रहा था और न ही चल पा रहा था. जब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुन रहा था, तब लगा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है.” उन्होंने मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया किया, जिनकी वजह से उनकी जान बची. एडम ने कहा, “जब आपकी तबीयत बिगड़ती है, तब करोड़ों रुपये भी किसी काम के नहीं आते.” इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने अब तय किया है कि भविष्य में वह अपनी जीवनशैली बदलेंगे और सेहत पर ध्यान देंगे.

पैसों से मिली सीख

एडम ने स्वीकार किया कि करोड़ों जीतने के बाद उन्होंने गलत फैसले लिए. नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी डेली लाइफ का संतुलन बिगाड़ दिया और पैसों की चमक में खो गए. अब उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपनी दिनचर्या तोड़ दी. उन्होंने याद किया कि जब नेशनल लॉटरी ने उनकी जीत की पुष्टि की थी, तो उनकी मां डानिका खुशी से फूली नहीं समाई थीं. लेकिन आज हालात बदल गए हैं. एडम ने माना कि असली दौलत सेहत और संयम है, क्योंकि अगर इंसान जीने लायक हालत में नहीं है तो करोड़ों का बैंक बैलेंस भी उसे खुशियां नहीं दे सकता.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

LotteryLottery winnersUK

;