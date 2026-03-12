कैसे लॉटरी में जीत सकते हैं करोड़ों? इस जीनियस ने दी गजब की ट्रिक, सिर्फ करना है इत्तु सा काम

Lottery Winning System: जर्मनी के मशहूर मैथमेटिशियन प्रोफेसर क्रिश्चियन हेस्से ने लॉटरी खेलने का एक दिलचस्प तरीका बताया है. उनका कहना है कि ज्यादातर लोग लॉटरी के नंबर चुनते समय अपनी जन्मतिथि, लकी नंबर या खास तारीखों का सहारा लेते हैं. लेकिन गणित के हिसाब से यह तरीका उतना प्रभावी नहीं होता. हेस्से के मुताबिक, अगर खिलाड़ी भावनाओं की जगह आंकड़ों और संभावनाओं के आधार पर नंबर चुनें तो जीतने की संभावना थोड़ी बेहतर हो सकती है.

लॉटरी नंबर चुनने का सही तरीका क्या?

हेस्से का सुझाव है कि खिलाड़ियों को सबसे पहले चार ऐसे नंबर चुनने चाहिए जो 31 से बड़े हों. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जन्मदिन के आधार पर नंबर चुनते हैं, जो आम तौर पर 31 से कम होते हैं. अगर ऐसे नंबर जीत जाते हैं तो कई लोग एक ही नंबर चुनते हैं और इनाम बांटना पड़ता है. इसलिए बड़े नंबर चुनने से जीत की स्थिति में इनाम बांटने की संभावना कम हो सकती है. इन चार नंबरों को हर टिकट में दोहराने की सलाह दी जाती है.

यह सिस्टम असल में कैसे करता है काम?

जर्मन लॉटरी में खिलाड़ियों को 49 नंबरों में से 6 नंबर चुनने होते हैं. हेस्से के सिस्टम के अनुसार, सबसे पहले चार फिक्स नंबर तय किए जाते हैं. इसके बाद हर टिकट में दो अलग-अलग नंबर जोड़े जाते हैं. बाकी नंबरों को अलग-अलग टिकटों में इस तरह बांटा जाता है कि लगभग सभी नंबर कवर हो जाएं. इससे यह फायदा होता है कि अगर चार मुख्य नंबर निकल आते हैं तो बाकी टिकटों में से किसी न किसी में सही कॉम्बिनेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

क्या इससे लॉटरी जीतना पक्का है?

हेस्से खुद भी साफ कहते हैं कि यह तरीका लॉटरी जीतने की गारंटी नहीं देता. लेकिन यह एक तरह का सेफ्टी नेट बन सकता है. यानी अगर आपके चुने हुए मुख्य नंबर निकल आते हैं तो आपके टिकटों में से किसी में सही कॉम्बिनेशन बनने की संभावना बढ़ जाती है. इससे छोटे या मध्यम स्तर के इनाम जीतने के मौके ज्यादा हो सकते हैं.

मैथमेटिशियन का कहना है कि यह सिद्धांत अन्य देशों की लॉटरी में भी लागू किया जा सकता है. उदाहरण के लिए ब्रिटेन की नेशनल लॉटरी में खिलाड़ियों को 59 नंबरों में से 6 नंबर चुनने होते हैं. वहां भी खिलाड़ी 3 या 4 फिक्स नंबर चुन सकते हैं और बाकी नंबरों को अलग-अलग टिकटों में घुमाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संभावित कॉम्बिनेशन कवर करना है.

इस रणनीति को अपनाने के लिए खिलाड़ियों को कई टिकट खरीदने पड़ सकते हैं, जिससे खर्च भी बढ़ सकता है. इसलिए कई लोग इसे समूह में मिलकर खेलने का सुझाव देते हैं. विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि लॉटरी एक तरह का मनोरंजन है और कोई भी सिस्टम जीत की गारंटी नहीं दे सकता. इसलिए लॉटरी खेलते समय हमेशा सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी है.