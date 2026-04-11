कीमत ₹4.3 लाख और शक्ल 'कबाड़' जैसी? इंटरनेट पर ट्रोल हुआ Louis Vuitton का ये अनोखा बैग!

Louis Vuitton Watering Can Bag: लग्जरी फैशन की दुनिया अक्सर अपनी अनोखी और कभी-कभी अजीबोगरीब चीजों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार मशहूर ब्रांड लुई वितों (Louis Vuitton) ने कुछ ऐसा किया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या आप किसी पार्टी में पौधों को पानी देने वाला 'वॉटरिंग कैन' लेकर जाना चाहेंगे, खासकर तब जब उसकी कीमत 4.3 लाख रुपये हो? लुई वितों का नया 'वॉटरिंग कैन बैग' फिलहाल इंटरनेट पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.

आखिर क्या है इस बैग की खासियत?

पहली नजर में यह किसी साधारण गार्डन टूल की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा करीब से देखने पर आपको इसमें ब्रांड की लग्जरी का अहसास होगा. यह बैग लुई वितों के सिग्नेचर 'मोनोग्राम कैनवास' से बना है. इसमें एक मजबूत हैंडल, एक नोजल (स्पॉट) और कंधे पर लटकाने के लिए एक स्ट्रैप दी गई है. इसे मशहूर डिजाइनर फरेल विलियम्स (Pharrell Williams) ने मेंस स्प्रिंग/समर कलेक्शन के लिए तैयार किया है. इस डिजाइन के पीछे का आइडिया 'ग्रोथ और नेचरिंग' की भावना को दर्शाना है. लेकिन हकीकत में, यह बैग किसी वार्डरोब का हिस्सा बनने के बजाय चर्चा और फोटो का विषय अधिक बन गया है.

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इस्तेमाल करने लायक है या सिर्फ दिखावा?

जब हम इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, तो मन में सवाल आता है कि क्या यह काम का भी है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के 'अतरंगी' प्रोडक्ट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं. ये बैग्स कारीगरी का नमूना तो हैं ही, साथ ही ये सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक जरिया भी हैं. वैसे, फंक्शन के मामले में इसमें फोन, वॉलेट और चाबियां आसानी से आ सकती हैं, लेकिन इसका आकार इसे थोड़ा असुविधाजनक जरूर बनाता है.

इंटरनेट पर क्या है लोगों की राय?

जैसे ही इस बैग की तस्वीरें वायरल हुईं, नेटिजन्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कुछ लोग इसे क्रिएटिव कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसकी कीमत और लॉजिक पर सवाल उठा रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 4 लाख से ज्यादा खर्च करके कोई वॉटरिंग कैन जैसा दिखने वाला बैग क्यों खरीदेगा? यह पूरी बहस फिर से उसी मोड़ पर आ जाती है कि क्या लग्जरी का मतलब जरूरत है या सिर्फ समाज में अपनी धाक जमाना? आज के दौर में फैशन सिर्फ कपड़े पहनना नहीं रह गया है, बल्कि यह एक 'स्टेटमेंट' बन चुका है.

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