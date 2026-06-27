/96 की उम्र में जागा प्यार, हमसफर ढूंढने के लिए बुजुर्ग ने हायर की मैचमेकर! वजह सुन रो पड़ेगा आपका दिल

Love After 96: कहा जाता है कि प्यार और साथ की जरूरत उम्र देखकर खत्म नहीं होती. जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर इंसान को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है, जिसके साथ वह अपनी बातें शेयर कर सके, हंस सके और अपने अच्छे-बुरे पल बांट सके. अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले 96 साल के सोलोमन रोसेनब्लाट की कहानी इसी बात को साबित करती है.
सोलोमन ने अपनी जिंदगी के करीब सात दशक अपनी पत्नी विकी के साथ बिताए. दोनों ने मिलकर एक लंबा सफर तय किया, जिसमें खुशियां, यादें और कई खूबसूरत पल शामिल थे. लेकिन साल 2023 में पत्नी के निधन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. अब उन्होंने दोबारा जीवनसाथी की तलाश के लिए मैचमेकर की मदद ली है. उनका कहना है कि इंसान को हर उम्र में साथ और अपनापन चाहिए होता है.
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोलोमन के लिए उनकी पत्नी सिर्फ जीवनसाथी नहीं थीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी दोस्त और ताकत थीं. दोनों ने 69 साल तक साथ रहकर जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव का सामना किया. अपनी पत्नी को याद करते हुए सोलोमन ने कहा कि वह उनके लिए एक बेहतरीन साथी थीं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया. उनके जाने के बाद घर में एक खालीपन महसूस होने लगा. सोलोमन के अनुसार, पत्नी के जाने के बाद उनके दिन काफी सूने हो गए. उन्होंने बताया कि अब उन्हें सबसे ज्यादा कमी किसी के साथ बैठकर बात करने, सुबह उठते समय किसी अपने की मौजूदगी और रात को दिन खत्म करने से पहले किसी के साथ होने की महसूस होती है.
बिजनेस इनसाइडर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पत्नी के निधन के बाद सोलोमन ने महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ यादें ही काफी नहीं होतीं. इंसान को समय के साथ किसी के साथ की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि वह अपनी दिवंगत पत्नी की जगह किसी और को नहीं देना चाहते, लेकिन वह जिंदगी के बचे हुए समय को अकेलेपन में नहीं बिताना चाहते. उनके लिए प्यार अब बड़े-बड़े वादों या रोमांटिक इशारों का नाम नहीं है. उनके लिए प्यार का मतलब है किसी के साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना, अपनी छोटी-छोटी खुशियां शेयर करना और एक-दूसरे का ख्याल रखना.
इसी सोच के साथ सोलोमन ने 96 साल की उम्र में दोबारा प्यार की तलाश करने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल मैचमेकर की मदद लेने का निर्णय किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने मैचमेकर इसलिए रखा है, जिससे उन्हें कोई ऐसा साथी मिल सके, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी के आगे के साल खुशी और अपनापन के साथ बिता सकें. उनका यह फैसला सुनकर कई लोग हैरान भी हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी सोच की तारीफ की. लोगों का कहना है कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि खुश रहने और प्यार पाने की कोई उम्र नहीं होती.
सोलोमन की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि उनकी सोच उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं. एक यूजर ने लिखा कि प्यार सिर्फ जवानी का हिस्सा नहीं है. हर इंसान को जिंदगी के हर दौर में किसी अपने की जरूरत होती है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सोलोमन का यह कदम दिखाता है कि दिल की भावनाएं उम्र के साथ बूढ़ी नहीं होतीं. इंसान चाहे 20 साल का हो या 90 साल का, उसे अपनापन और साथ की जरूरत हमेशा रहती है.
सोलोमन रोसेनब्लाट की कहानी सिर्फ दोबारा शादी या साथी तलाशने की कहानी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को खुले दिल से जीने की कहानी है. उन्होंने दिखाया कि किसी अपने को खोने का दर्द बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं. 96 साल की उम्र में भी उन्होंने नई शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जिंदगी में उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए. क्योंकि प्यार, दोस्ती और साथ की जरूरत इंसान को हर उम्र में होती है. दिल को खुश रखने के लिए उम्र नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते और अपनापन की जरूरत होती है. सोलोमन की यही सोच उन्हें खास बनाती है और उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा दे रही है.