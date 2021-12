क्या आपको हुआ है पहली नजर का प्यार? जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

Love at First Site: आपको भी कभी न कभी किसी न किसी से पहली नज़र का प्यार हुआ होगा. आपने कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर देखा होगा, जिसकी बातें, जिसकी हरकतें, जिसकी अदाएं उससे पहली बार मिलते ही आपको अच्छी लगने लगी होंगी. फिर उस शख्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप बरसों से एक-दूसरे को जानते हैं. इसी को पहली नजर का प्यार कहते हैं.

आज हम आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताएंगे कि किसी भी इंसान से क्यों पहली नजर का प्यार हो जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भावनात्मक वजहें तो हैं ही साथ ही वैज्ञानिक वजह (Science Behind Love at First Site) भी है. इसी कारण कोई भी अंजान इंसान आपके दिल से जुड़ जाता है.

रिसर्च में हुए दिलचस्प खुलासे

वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एक स्टडी(Study On Love at First Site) की है. इस स्टडी में कई लोगों को ब्लाइंड डेट (Blind Date) पर जाने के लिए कहा गया. वैज्ञानिकों ने इसके जरिए जानने की कोशिश की है कि पहली मुलाकात के बाद ही कुछ लोगों के बीच कैसे केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है. इन लक्षणों की एक स्टडी की गई, जो पहली बार में ही लोगों की केमिस्ट्री में दिखाई दी. इससे बहुत ही दिलचस्प खुलासे हुए.

रिसर्च में यह बात सामने आई कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है. ये प्रक्रिया शारीरिक लक्षणों से शुरू होती है. इसमें एक अहम लक्षण यह है कि दो लोगों की धड़कनें एक ही धुन में चलने लगती हैं. इस रिसर्च में 142 लोगों को शामिल किया गया. 18 से 38 साल के इन लोगों को एक साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा गया. इस दौरान डेटिंग केबिन में आई-ट्रैकिंग ग्लास, हार्ट रेट मॉनिटर्स तथा पसीना जांचने के यंत्र लगे हुए थे.

हाथों में आता है हल्का-हल्का पसीना

इसमें से 17 कपल्स ऐसे सामने आए थे, जिन्हें पहली ही नज़र में प्यार का अहसास हुआ था. इन कपल्स के दिल की धड़कनें एक ही धुन में चल रही थीं. वैज्ञानिकों ने इसे फिजियोलॉजिकल सिंक्रोनी नाम दिया. बता दें कि इसमें आप एक तरह से मूर्छित अवस्था के जैसे बर्ताव करते हैं. आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे होते हैं. जब किसी को पहली नजर का प्यार होता है तो हथेलियों में हल्का-हल्का पसीना आता है. Nature Human Behavior नामक जर्नल में इस स्टडी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई.

