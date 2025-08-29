65 साल की 'दादी अम्मा' ने देखी वेटर की कद-काठी देख किया सच्चा प्यार! सच सामने आया तो हिल गई दुनिया

British Grandmother Love Story: प्यार उम्र और दूरी नहीं देखता, लेकिन इसके रास्ते में चुनौतियां जरूर आती हैं. ब्रिटेन की 65 वर्षीय महिला जीना और अफ्रीका के गाम्बिया में रहने वाले 44 वर्षीय एब्रिमा की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. दोनों की कहानी ने रियलिटी शो 90 डेज फियॉन्से यूके (90 Day Fiancé UK) पर खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन इस रिश्ते में छुपा एक झूठ उनकी मोहब्बत की परीक्षा लेने लगा.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

पहली मुलाकात कहां और कैसे हुई?

Add Zee News as a Preferred Source

दो साल पहले जीना छुट्टियों पर गाम्बिया के बंजुल शहर गई थीं. वहीं एक रिजॉर्ट में काम करने वाले वेटर एब्रिमा से उनकी मुलाकात हुई. जीना उनकी फिटनेस और आकर्षण से तुरंत प्रभावित हो गईं. उन्होंने कहा कि उनके हमउम्र पुरुष ज्यादातर गंजे और मोटे पेट वाले होते हैं, जबकि एब्रिमा अलग थे. दूसरी ओर एब्रिमा को जीना की ड्रिंकिंग आदत और खुले कपड़े पसंद नहीं आए, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया.

रिश्ता कैसे गहराता गया?

मुलाकात के बाद दोनों का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा. जीना ने एब्रिमा को महंगे गिफ्ट दिए, जिनमें एक iPhone भी शामिल था. उन्होंने आर्थिक मदद भी की. सोशल मीडिया पर लोगों ने जीना को रोमांस टूरिस्ट कहकर ट्रोल किया, यानी सिर्फ रोमांटिक फ्लिंग्स के लिए विदेश यात्रा करने वाली महिला. लेकिन जीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा, “अगर मुझे सिर्फ रोमांस चाहिए होता तो मैं इंग्लैंड में भी पा सकती थी.”

कब टूटा भरोसा?

रिश्ते में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जीना की पोती टिली ने पता लगाया कि एब्रिमा का फेसबुक अकाउंट एक्टिव है, जबकि उसने खुद कहा था कि वह सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता. अकाउंट में कई महिला दोस्तों की तस्वीरें और चैट्स देखकर जीना भड़क गईं. उन्होंने कहा, “उसने झूठ बोला. मैं बहुत नाराज हूं.”

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

क्या सचमुच एब्रिमा शादीशुदा है?

संदेह और गहरा तब हुआ जब जीना को शक हुआ कि जिस महिला को एब्रिमा अपनी बहन बता रहा है, वह असल में उसकी पत्नी हो सकती है. उस महिला के बेटे ने भी एब्रिमा को पापा कहा. इस पर शक और गहरा गया. वहीं शो के दौरान एब्रिमा ने माना कि वह इंग्लैंड शिफ्ट होना चाहता है क्योंकि गाम्बिया में लोग सिर्फ विदेशी टूरिस्ट्स से मिलने वाले टिप्स पर जीते हैं.

क्या रिश्ते को दूसरा मौका मिला?

जब जीना ने सबूत दिखाए तो एब्रिमा ने पहले अकाउंट डिलीट होने का बहाना बनाया और फिर हंसते हुए इसे मजाक बता दिया. इस पर जीना ने कहा, “अगर तुम धोखा दोगे तो मैं क्यों अपना वक्त और पैसा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर खर्च करूं?” हालांकि, एब्रिमा ने शादीशुदा होने से साफ इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह महिला वाकई उसकी बहन है. काफी गुस्से और बहस के बाद भी जीना ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया. अब दोनों फिर से साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.