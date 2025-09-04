इंडियन मूल के CEO और कॉलेज गर्लफ्रेंड की अनसुनी लव स्टोरी ने सबको बनाया दीवाना, इंटरनेट पर छाईं ब्यूटीफुल Photos

Viral Love Story: प्यार की कहानियां अक्सर दिल को छू जाती हैं, लेकिन जब यह कहानी एक ऐतिहासिक जगह और दो संस्कृतियों के मिलन से जुड़ी हो तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. हाल ही में न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के फाउंडर आयुष शर्मा ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं.

शादी कहां और कैसे हुई?

आयुष शर्मा और उनकी पार्टनर गैब्रिएला ने शादी स्पेन के 2700 साल पुराने शहर सेगोविया में की. इस शहर की पहचान इसकी मध्यकालीन खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व से है. दोनों ने वचन 500 साल पुराने कैथेड्रल में लिए. आयुष ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “इस हफ्ते स्पेन के 2700 साल पुराने शहर और 500 साल पुराने कैथेड्रल में अपनी जिंदगी के प्यार से शादी की.”

Married the love of my life in a 500-year-old cathedral in a 2,700-year-old town in Spain this weekend. pic.twitter.com/VaIabrU4TM — Ayush S (@ayushswrites) September 2, 2025

कब और कैसे शुरू हुई प्रेम कहानी?

आयुष ने कॉमेंट सेक्शन में अपनी लव स्टोरी का जिक्र भी किया. उन्होंने बताया कि 8 साल पहले एमआईटी (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) में पढ़ाई के दौरान गैब्रिएला से मुलाकात हुई थी. उस समय आयुष 20 साल के थे और गैब्रिएला सिर्फ 18 की. दोनों उस वक्त साधारण और संघर्ष कर रहे स्टूडेंट्स थे, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्होंने साथ-साथ हर मुश्किल का सामना किया और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया.

क्या धर्म परिवर्तन हुआ?

लोगों के मन में सवाल था कि क्या आयुष को कैथोलिक धर्म अपनाना पड़ा. इस पर आयुष ने साफ कहा, “मुझे कैथोलिक बनने की जरूरत नहीं पड़ी. हमने दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू और क्रिश्चियन दोनों तरह से शादी की.” आयुष ने यह भी बताया कि शादी स्पेन में करने का फैसला उनका था क्योंकि उन्हें यूरोपियन और गॉथिक शैली की इमारतें बेहद पसंद हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही आयुष ने तस्वीरें पोस्ट कीं, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “आपकी शादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.” किसी ने कहा, “आप दोनों की जोड़ी बेहद शानदार है.” एक यूजर ने कमेंट किया, “प्यार हर मुश्किल पर जीत जाता है.” वहीं एक और ने लिखा, “स्पेन + कैथेड्रल + शादी का माहौल देखकर मैं दिल से बधाई दिए बिना नहीं रह सका.”

आयुष ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, “दुनिया में चल रही नस्लभेदी लड़ाइयों के बावजूद यह याद रखने का अच्छा दिन है कि असली प्यार सच में होता है, और जब आपको सही इंसान मिल जाता है तो और कुछ मायने नहीं रखता.”