Valentine's Day से पहले प्यार की सबसे खूबसूरत तस्वीर! बीमार पत्नी के लिए 'पालकी' बना बुजुर्ग, कराया जगन्नाथ के दर्शन

Trending Photos
Love Story Elderly Couple: वैलेंटाइन डे से ठीक पहले पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से सामने आया एक भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को पीठ पर उठाकर मंदिर के गर्भगृह तक ले जाते हुए दिखाई देता है. उम्र और थकान के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को जमीन पर उतारना तक गवारा नहीं किया और पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन कराने ले गए, जिसने लाखों दिलों को छू लिया.
वीडियो में क्या दिखा?
क्लिप में देखा जा सकता है कि बुज़ुर्ग पति अपनी पत्नी को पीठ पर लेकर धीरे-धीरे मंदिर के अंदर जा रहा है. पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद पति ने उसे अकेला नहीं छोड़ा. उनका हर कदम एक ऐसे रिश्ते को दिखाता है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवनभर की देखभाल और साथ निभाने में दिखाई देता है. यह दृश्य शादी के उस वचन की याद दिलाता है जिसमें कहा जाता है कि बीमारी और सेहत दोनों में साथ निभाना ही सच्चा रिश्ता होता है.
यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...
दंपति कौन हैं?
वीडियो में इस जोड़े की पहचान उजागर नहीं की गई है और यह भी साफ नहीं है कि यह वीडियो हाल का है या कोई पुराना क्लिप दोबारा वायरल हो रहा है. फिर भी, उनकी पहचान से ज्यादा उनका आपसी रिश्ता और समर्पण लोगों के दिलों में जगह बना रहा है. दोनों के बीच दिख रही समझ और त्याग ने यह साबित कर दिया कि प्यार उम्र के साथ और भी गहरा होता जाता है.
यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी
लोगों ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा कि अगर कोई पूछे कि प्यार क्या होता है तो यही इसकी सबसे सटीक मिसाल है. किसी ने कहा कि जीवनसाथी होना ऐसा ही होना चाहिए, जय जगन्नाथ. तीसरे यूजर ने लिखा कि जब भी प्यार मिले तो वह ऐसा ही हो. एक अन्य ने लिखा, "आज के दौर में जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, यह दृश्य लोगों को असली प्रेम की याद दिलाता है." एक ने लिखा, "प्यार सिर्फ बड़े गिफ्ट या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होता बल्कि हर दिन एक-दूसरे का सहारा बनना ही असली प्यार है. पति का पत्नी को पीठ पर उठाकर ले जाना उन तमाम संघर्षों और त्यागों की झलक देता है जो उन्होंने जीवनभर एक-दूसरे के लिए किए होंगे. सच्चा प्यार जीवन के हर चरण में साथ निभाने का नाम है."