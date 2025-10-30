Love Story: प्यार में आया मेडिकल ट्विस्ट! लड़का जानकर रह गया हैरान कि उसकी गर्लफ्रेंड की है सिर्फ एक...

Girlfriend Was Born With One Kidney: एक 32 वर्षीय लड़के ने रेडिट पर अपनी रिलेशनशिप कहानी शेयर की, जो अब वायरल हो चुकी है. उसने बताया कि वह एक 30 वर्षीय लड़की को कुछ महीनों से डेट कर रहा है और उसे उसकी पर्सनैलिटी, परिवार और व्यवहार सब कुछ पसंद है. सब कुछ ठीक चल रहा था, जब लड़की ने बताया कि वह जन्म से सिर्फ एक किडनी के साथ पैदा हुई है.

पोस्ट के अनुसार, महिला पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जिंदगी जी रही है. उसने कभी किसी हेल्थ इश्यू का सामना नहीं किया. लड़के ने लिखा, “मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि लोग एक किडनी के साथ भी बिलकुल हेल्दी जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हूं.”

सोशल मीडिया ने लड़की की ईमानदारी पर क्या कहा?

रेडिट पर इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा और कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा, “वह इसे छिपा सकती थी, लेकिन उसने नहीं छिपाया. यही उसके कैरेक्टर की खूबसूरती है.” दूसरे ने कहा, “अगर वह हेल्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं. कई लोग बिना जाने पूरी जिंदगी एक किडनी के साथ जी लेते हैं.” कई यूजर्स ने अपने परिवार की कहानियां भी बताईं. एक ने लिखा, “मेरे पिता को 60 की उम्र में पता चला कि उनकी एक ही किडनी है, फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं.” एक अन्य ने कहा, “मेरी दादी 80 साल तक एक किडनी के साथ रहीं. यह कोई बड़ी बात नहीं.”

लोगों ने और क्या कहा?

हालांकि कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, कुछ यूजर्स ने लड़के की सोच पर सवाल उठाए. एक कमेंट में लिखा था, “कन्फ्यूज होने की क्या बात है? वह ठीक है, बस इतना ही. ज्यादा सोचो मत.” दूसरे ने लिखा, “अगर तुम उसे पसंद करते हो, तो शादी कर लो. किडनी गिनने मत बैठो.” यह वायरल थ्रेड अब सैकड़ों अपवोट्स पा चुका है और इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है.