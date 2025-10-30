Advertisement
trendingNow12980909
Hindi Newsजरा हटके

Love Story: प्यार में आया मेडिकल ट्विस्ट! लड़का जानकर रह गया हैरान कि उसकी गर्लफ्रेंड की है सिर्फ एक...

One Kidney Love Story: एक 32 वर्षीय युवक का Reddit पोस्ट वायरल हो गया जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड केवल एक किडनी के साथ पैदा हुई थी. लड़की पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन लड़के का कंफ्यूजन इंटरनेट पर बहस का विषय बन गया. क्या प्यार के रिश्ते में ऐसे मेडिकल फैक्ट्स मायने रखते हैं?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Love Story: प्यार में आया मेडिकल ट्विस्ट! लड़का जानकर रह गया हैरान कि उसकी गर्लफ्रेंड की है सिर्फ एक...

Girlfriend Was Born With One Kidney: एक 32 वर्षीय लड़के ने रेडिट पर अपनी रिलेशनशिप कहानी शेयर की, जो अब वायरल हो चुकी है. उसने बताया कि वह एक 30 वर्षीय लड़की को कुछ महीनों से डेट कर रहा है और उसे उसकी पर्सनैलिटी, परिवार और व्यवहार सब कुछ पसंद है. सब कुछ ठीक चल रहा था, जब लड़की ने बताया कि वह जन्म से सिर्फ एक किडनी के साथ पैदा हुई है.

पोस्ट के अनुसार, महिला पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जिंदगी जी रही है. उसने कभी किसी हेल्थ इश्यू का सामना नहीं किया. लड़के ने लिखा, “मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि लोग एक किडनी के साथ भी बिलकुल हेल्दी जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हूं.”

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया ने लड़की की ईमानदारी पर क्या कहा?

रेडिट पर इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा और कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा, “वह इसे छिपा सकती थी, लेकिन उसने नहीं छिपाया. यही उसके कैरेक्टर की खूबसूरती है.” दूसरे ने कहा, “अगर वह हेल्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं. कई लोग बिना जाने पूरी जिंदगी एक किडनी के साथ जी लेते हैं.” कई यूजर्स ने अपने परिवार की कहानियां भी बताईं. एक ने लिखा, “मेरे पिता को 60 की उम्र में पता चला कि उनकी एक ही किडनी है, फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं.” एक अन्य ने कहा, “मेरी दादी 80 साल तक एक किडनी के साथ रहीं. यह कोई बड़ी बात नहीं.”

 

Don’t know how to process this info.
byu/Historical_day_364 inThirtiesIndia

 

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

लोगों ने और क्या कहा?

हालांकि कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, कुछ यूजर्स ने लड़के की सोच पर सवाल उठाए. एक कमेंट में लिखा था, “कन्फ्यूज होने की क्या बात है? वह ठीक है, बस इतना ही. ज्यादा सोचो मत.” दूसरे ने लिखा, “अगर तुम उसे पसंद करते हो, तो शादी कर लो. किडनी गिनने मत बैठो.” यह वायरल थ्रेड अब सैकड़ों अपवोट्स पा चुका है और इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

love story

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा