Love Story: हादसे ने पैर छीने, पर प्यार नहीं... अश्विन और चक्कू की वो मोहब्बत जिसने दुनिया को झुका दिया

True Love Story: कभी-कभी एक छोटा सा सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है. क्या तुम उसे तब भी प्यार करोगी अगर वह अपने पैर खो दे? यही सवाल इस लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया. इस सवाल ने न सिर्फ उसके प्यार की परीक्षा ली बल्कि यह तय कर दिया कि वह अपने रिश्ते के लिए कितनी मजबूत है.

कैसे शुरू हुई ये खूबसूरत दोस्ती?

अश्विन और वह लड़की चक्कू एक ही स्कूल में पढ़ते थे. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और बिना जाने कब यह रिश्ता प्यार में बदल गया. एक दिन अश्विन ने बताया कि पहली बार उसे तब प्यार हुआ जब उसने उसे डांस करते देखा था. यह एक मासूम और सच्चे प्यार की शुरुआत थी, जो आगे चलकर कई मुश्किलों का सामना करने वाला था. जब इस रिश्ते की बात घरवालों को पता चली तो उन्होंने सख्त विरोध किया. लड़की का फोन तक छीन लिया गया ताकि दोनों संपर्क में न रह सकें. लेकिन अश्विन हर वीकेंड सिर्फ उससे मिलने के लिए लंबा सफर तय करता था. यह दिखाता है कि सच्चा प्यार हर रुकावट को पार करने की ताकत रखता है.

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वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया?

एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया. एक शराबी ड्राइवर ने अश्विन की बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में उसकी एक टांग काटनी पड़ी. यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी. अश्विन ने खुद उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ शब्दों में कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए.

हादसे के बाद लड़की के माता-पिता ने कहा कि अब अश्विन उसके लायक नहीं है. लेकिन उसने हार नहीं मानी. सालों तक उसने अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी. आखिरकार दोनों ने एक खूबसूरत समारोह में शादी कर ली. शादी के बाद उसे महसूस हुआ कि असली प्यार छोटी-छोटी चीजों में छिपा होता है, जहां सुकून होता है, कोई जटिलता नहीं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही इस लव स्टोरी की चर्चा?

इस कहानी को इंस्टाग्राम पर POI नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. @adithya_chakkuu इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनके वीडियो और तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं. कई यूजर्स ने इस प्यार को सच्चा बताया. एक यूजर ने लिखा कि इस जनरेशन में भी सभी वादे झूठे नहीं होते. वहीं दूसरे ने कहा कि ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्यार आज भी मौजूद है. यह कहानी साबित करती है कि जब प्यार सच्चा हो, तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है.