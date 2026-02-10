Advertisement
trendingNow13104099
Hindi Newsजरा हटकेLove Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

Love Story Of Frank Amber: गंभीर बीमारी, टूटी उम्मीदें और मौत के साए के बीच जन्मी फ्रैंक और एंबर की यह प्रेम कहानी बताती है कि कैसे आस्था, प्रार्थना और प्रेम इंसान को जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में भी जीत दिला सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

Love Story: फ्रैंक और एंबर दोनों का बचपन बीमारी और दर्द में बीता. फ्रैंक को तीन साल की उम्र में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह 17 साल से ज्यादा नहीं जिएगा. वहीं एंबर को पांच साल की उम्र में एक दुर्लभ निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उसे दिन में चार बार इलाज कराना पड़ता था और वह अपनी जुड़वां बहन के साथ भी ठीक से खेल नहीं पाती थी.

फ्रैंक ने जिंदगी को कैसे मात दी?

डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बावजूद फ्रैंक 17 साल से आगे जिया और 21 की उम्र में उसके दोनों फेफड़ों का ट्रांसप्लांट हुआ. इसके बाद उसकी सेहत बेहतर होने लगी और उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए कुछ खास योजना बना रखी है. वह अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीने लगा. एंबर को लगता था कि उसकी उम्र बहुत छोटी होगी, इसलिए उसने जल्दी शादी कर ली. हालांकि वह रिश्ता ज्यादा नहीं चला, लेकिन उसने पांच बच्चों को गोद लिया. उसके लिए यह एक तरह से जिंदगी को पूरी तरह जीने की कोशिश थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

दोनों की मुलाकात कैसे हुई?

2019 में एंबर ने इंस्टाग्राम पर फ्रैंक की एक पोस्ट देखी जिसमें वह ऑक्सीजन टैंक के साथ साइकिल चला रहा था. उसकी हिम्मत देखकर एंबर बहुत प्रभावित हुई. जब उसने फ्रैंक की प्रोफाइल में बाइबिल की एक पंक्ति देखी, तो वह भावुक हो गई और उसे लगा कि यह इंसान उसके दिल से जुड़ा हुआ है. दोनों की दोस्ती रोजाना मैसेज और फोन कॉल में बदल गई. वे अपनी जिंदगी, सेहत और संघर्षों के बारे में बात करते और हर रात फोन पर साथ प्रार्थना करते. यह उनकी आस्था और उनके प्यार दोनों को मजबूत करता गया और दो साल में वे शादी के बंधन में बंध गए.

शादी के बाद क्या मुश्किल आई?

शादी के कुछ ही महीनों बाद फ्रैंक की सेहत फिर बिगड़ गई और उसे एक और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी. कई रातें ऐसी थीं जब उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन दोनों भगवान पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते रहे और भविष्य को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी. फ्रैंक के ठीक होने के बाद एंबर की तबीयत भी तेजी से बिगड़ने लगी और उसे भी डबल लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई. वह डर गई थी क्योंकि उसने फ्रैंक को उस दर्द से गुजरते देखा था. लेकिन दोस्तों और परिवार की प्रार्थनाओं से उसे दस दिनों में ही डोनर मिल गया और उसकी सर्जरी सफल रही.

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

आज उनकी जिंदगी कैसी है?

आज फ्रैंक और एंबर एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. वे हर सुबह अपनी सांसों के लिए भगवान और अपने डोनर्स का शुक्रिया करते हैं. उनके लिए हर दिन एक नया चमत्कार है और उनका प्यार इस बात की गवाही देता है कि आस्था और प्रेम मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

love story

Trending news

'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान