Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

Love Story: फ्रैंक और एंबर दोनों का बचपन बीमारी और दर्द में बीता. फ्रैंक को तीन साल की उम्र में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह 17 साल से ज्यादा नहीं जिएगा. वहीं एंबर को पांच साल की उम्र में एक दुर्लभ निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उसे दिन में चार बार इलाज कराना पड़ता था और वह अपनी जुड़वां बहन के साथ भी ठीक से खेल नहीं पाती थी.
फ्रैंक ने जिंदगी को कैसे मात दी?
डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बावजूद फ्रैंक 17 साल से आगे जिया और 21 की उम्र में उसके दोनों फेफड़ों का ट्रांसप्लांट हुआ. इसके बाद उसकी सेहत बेहतर होने लगी और उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए कुछ खास योजना बना रखी है. वह अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीने लगा. एंबर को लगता था कि उसकी उम्र बहुत छोटी होगी, इसलिए उसने जल्दी शादी कर ली. हालांकि वह रिश्ता ज्यादा नहीं चला, लेकिन उसने पांच बच्चों को गोद लिया. उसके लिए यह एक तरह से जिंदगी को पूरी तरह जीने की कोशिश थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है.
दोनों की मुलाकात कैसे हुई?
2019 में एंबर ने इंस्टाग्राम पर फ्रैंक की एक पोस्ट देखी जिसमें वह ऑक्सीजन टैंक के साथ साइकिल चला रहा था. उसकी हिम्मत देखकर एंबर बहुत प्रभावित हुई. जब उसने फ्रैंक की प्रोफाइल में बाइबिल की एक पंक्ति देखी, तो वह भावुक हो गई और उसे लगा कि यह इंसान उसके दिल से जुड़ा हुआ है. दोनों की दोस्ती रोजाना मैसेज और फोन कॉल में बदल गई. वे अपनी जिंदगी, सेहत और संघर्षों के बारे में बात करते और हर रात फोन पर साथ प्रार्थना करते. यह उनकी आस्था और उनके प्यार दोनों को मजबूत करता गया और दो साल में वे शादी के बंधन में बंध गए.
शादी के बाद क्या मुश्किल आई?
शादी के कुछ ही महीनों बाद फ्रैंक की सेहत फिर बिगड़ गई और उसे एक और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी. कई रातें ऐसी थीं जब उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन दोनों भगवान पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते रहे और भविष्य को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी. फ्रैंक के ठीक होने के बाद एंबर की तबीयत भी तेजी से बिगड़ने लगी और उसे भी डबल लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई. वह डर गई थी क्योंकि उसने फ्रैंक को उस दर्द से गुजरते देखा था. लेकिन दोस्तों और परिवार की प्रार्थनाओं से उसे दस दिनों में ही डोनर मिल गया और उसकी सर्जरी सफल रही.
आज उनकी जिंदगी कैसी है?
आज फ्रैंक और एंबर एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. वे हर सुबह अपनी सांसों के लिए भगवान और अपने डोनर्स का शुक्रिया करते हैं. उनके लिए हर दिन एक नया चमत्कार है और उनका प्यार इस बात की गवाही देता है कि आस्था और प्रेम मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं.