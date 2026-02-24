Advertisement
trendingNow13120876
Hindi Newsजरा हटकेPilot Love Story: कुंवारे सावधान! पायलट पति ने सेट किया रोमांस का ऐसा हाई स्टैंडर्ड, जिसे मैच करना सबके बस की बात नहीं

Pilot Love Story: कुंवारे सावधान! पायलट पति ने सेट किया रोमांस का ऐसा हाई स्टैंडर्ड, जिसे मैच करना सबके बस की बात नहीं

IndiGo Pilot Love Story: एक पायलट पति हर इंटरनेशनल फ्लाइट से अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर आता है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों को सच्चे प्यार की छोटी लेकिन खास मिसाल दिखा दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pilot Love Story: कुंवारे सावधान! पायलट पति ने सेट किया रोमांस का ऐसा हाई स्टैंडर्ड, जिसे मैच करना सबके बस की बात नहीं

Love Story: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें IndiGo से जुड़े एक पायलट का खास अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो उनकी पत्नी ने शेयर किया जो पहले इसी एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हैं. वीडियो में पायलट इंटरनेशनल ट्रिप से घर लौटते नजर आते हैं, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ सूटकेस नहीं, बल्कि खूबसूरत बैंगनी फूलों का गुलदस्ता भी होता है.

क्लिप में पायलट यूनिफॉर्म पहने दरवाजा खोलते हैं. एक हाथ में केबिन बैग और दूसरे में फूलों का बुके. जैसे ही वे अंदर आते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयान कर देती है. वीडियो पर लिखा है, “मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जो मेरे लिए अलग-अलग देशों से फूल लाता है.” यह कोई बड़ा सरप्राइज या फिल्मी म्यूजिक वाला सीन नहीं था, लेकिन उसकी सादगी ही लोगों के दिल को छू गई.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

Add Zee News as a Preferred Source

लोग क्यों हुए इमोशनल?

इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. कई यूजर्स ने लिखा कि असली रोमांस महंगे गिफ्ट में नहीं, बल्कि कोशिश और याद रखने में है. किसी ने कहा, “यूनिफॉर्म या फूल नहीं, असली बात है उनकी मेहनत और सोच.” वहीं एक और यूजर ने लिखा कि जब कोई पूरी दुनिया घूमते हुए भी आपको याद रखे, वही सच्चा प्यार होता है.

कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैवल वाली नौकरी में ऐसे छोटे-छोटे सरप्राइज और भी खास हो जाते हैं. पायलट और केबिन क्रू की जिंदगी अक्सर दूरियों से भरी होती है. ऐसे में हर देश से फूल लाना सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि यह जताना है कि दूरी के बावजूद दिल पास है. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि पायलट पति ने बाकी पतियों के लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megha Jha (@megha_.jha)

 

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

क्या सच में फिल्मी सीन?

वीडियो पर कई कमेंट्स आए कि यह सीन किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लगता है. दरवाजा खुलना, मुस्कुराता चेहरा और हाथ में फूल, सब कुछ बेहद नैचुरल लेकिन खास था. इस वीडियो में न कोई भव्य सेलिब्रेशन है और न ही दिखावा, बस दो लोगों के बीच सच्चा लगाव है. यही सादगी इस पल को ताकतवर बनाती है. प्यार बड़े वादों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा होता है. हर ट्रिप से फूल लाना शायद एक छोटा कदम लगे, लेकिन यही कदम रिश्ते को मजबूत बनाते हैं. आखिरकार, हर किसी को ऐसा साथी चाहिए जो दुनिया घूमते हुए भी आपको याद रखे. सच ही कहा गया है, प्यार अक्सर छोटी-छोटी बातों में बसता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

love storyIndiGoPilot

Trending news

डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत