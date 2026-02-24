Pilot Love Story: कुंवारे सावधान! पायलट पति ने सेट किया रोमांस का ऐसा हाई स्टैंडर्ड, जिसे मैच करना सबके बस की बात नहीं

Trending Photos
Love Story: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें IndiGo से जुड़े एक पायलट का खास अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो उनकी पत्नी ने शेयर किया जो पहले इसी एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हैं. वीडियो में पायलट इंटरनेशनल ट्रिप से घर लौटते नजर आते हैं, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ सूटकेस नहीं, बल्कि खूबसूरत बैंगनी फूलों का गुलदस्ता भी होता है.
क्लिप में पायलट यूनिफॉर्म पहने दरवाजा खोलते हैं. एक हाथ में केबिन बैग और दूसरे में फूलों का बुके. जैसे ही वे अंदर आते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयान कर देती है. वीडियो पर लिखा है, “मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जो मेरे लिए अलग-अलग देशों से फूल लाता है.” यह कोई बड़ा सरप्राइज या फिल्मी म्यूजिक वाला सीन नहीं था, लेकिन उसकी सादगी ही लोगों के दिल को छू गई.
लोग क्यों हुए इमोशनल?
इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. कई यूजर्स ने लिखा कि असली रोमांस महंगे गिफ्ट में नहीं, बल्कि कोशिश और याद रखने में है. किसी ने कहा, “यूनिफॉर्म या फूल नहीं, असली बात है उनकी मेहनत और सोच.” वहीं एक और यूजर ने लिखा कि जब कोई पूरी दुनिया घूमते हुए भी आपको याद रखे, वही सच्चा प्यार होता है.
कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैवल वाली नौकरी में ऐसे छोटे-छोटे सरप्राइज और भी खास हो जाते हैं. पायलट और केबिन क्रू की जिंदगी अक्सर दूरियों से भरी होती है. ऐसे में हर देश से फूल लाना सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि यह जताना है कि दूरी के बावजूद दिल पास है. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि पायलट पति ने बाकी पतियों के लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया.
क्या सच में फिल्मी सीन?
वीडियो पर कई कमेंट्स आए कि यह सीन किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लगता है. दरवाजा खुलना, मुस्कुराता चेहरा और हाथ में फूल, सब कुछ बेहद नैचुरल लेकिन खास था. इस वीडियो में न कोई भव्य सेलिब्रेशन है और न ही दिखावा, बस दो लोगों के बीच सच्चा लगाव है. यही सादगी इस पल को ताकतवर बनाती है. प्यार बड़े वादों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा होता है. हर ट्रिप से फूल लाना शायद एक छोटा कदम लगे, लेकिन यही कदम रिश्ते को मजबूत बनाते हैं. आखिरकार, हर किसी को ऐसा साथी चाहिए जो दुनिया घूमते हुए भी आपको याद रखे. सच ही कहा गया है, प्यार अक्सर छोटी-छोटी बातों में बसता है.