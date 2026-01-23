पाकिस्तानी गेमिंग वाले से कैसे प्यार कर बैठी जर्मन डॉक्टर? शादी के लिए आई गांव! बोली- पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी...

Pakistan Gamer Viral Love Story: जर्मनी की 26 साल की डॉक्टर सेल्मा और पाकिस्तान के गांव दिफार के रहने वाले 22 साल के मोहम्मद अकमल की मुलाकात किसी कैफे या कॉलेज में नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेम Roblox में हुई. दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे, अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन वर्चुअल दुनिया में हुई छोटी-सी बातचीत ने धीरे-धीरे गहरी दोस्ती का रूप ले लिया. पांच महीने तक लगातार मैसेजिंग के दौरान दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना, जिसने भौगोलिक दूरी को बेमानी कर दिया.

प्यार इतना गहरा कैसे हुआ?

मोहम्मद अकमल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बातचीत के शुरुआती दिनों में ही सेल्मा को शादी का प्रस्ताव दे दिया था. कुछ वक्त सोचने के बाद सेल्मा ने पाकिस्तान आने का फैसला किया. एक ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ रिश्ता अब असली दुनिया में साकार होने जा रहा था और दोनों जानते थे कि यह आसान रास्ता नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

भाषा बाधा बनी या ब्रिज?

शुरुआत में अकमल को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए वह अक्सर सेल्मा के मैसेज का जवाब सिर्फ “ओके” लिखकर देते थे. लेकिन इसी सादगी ने दोनों को और करीब ला दिया. सेल्मा ने कहा कि कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा भावनाएं मायने रखती हैं और उन्हें यकीन था कि उनका रिश्ता सच्चा है. जब सेल्मा पाकिस्तान के ग्रामीण इलाके में पहुंचीं तो उनके सामने बिल्कुल नई दुनिया थी. हाथ से कपड़े धोना, रोटियां बनाना और गांव की सादी जिंदगी उनके लिए नया अनुभव था. फिर भी उन्होंने इसे बोझ नहीं बल्कि सीखने का मौका माना और कहा कि अकमल के साथ रहना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है.

नई भाषा क्यों सीख रही हैं?

सेल्मा अब पंजाबी और उर्दू सीख रही हैं ताकि वे अकमल के परिवार और गांव वालों से आसानी से बात कर सकें. यह दिखाता है कि वे सिर्फ शादी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी और संस्कृति को अपनाने आई हैं. दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी हुई और समारोह पर करीब 45 लाख पाकिस्तानी रुपये खर्च हुए. सेल्मा की यात्रा से लेकर शादी तक हर चीज दोनों परिवारों के सहयोग से पूरी हुई.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

लोग इस कहानी से क्यों जुड़ रहे हैं?

इंटरनेट पर यह कहानी इसलिए वायरल हो गई क्योंकि यह दिखाती है कि प्यार किसी सीमा, भाषा या संस्कृति का मोहताज नहीं होता. एक ऑनलाइन गेम में शुरू हुई बातचीत ने दो ज़िंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ दिया. सेल्मा ने साफ कहा है कि वे पाकिस्तान में ही बसना चाहती हैं और अकमल के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेंगी. यह फैसला बताता है कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को चुना है.