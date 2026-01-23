Advertisement
trendingNow13083367
Hindi Newsजरा हटकेपाकिस्तानी गेमिंग वाले से कैसे प्यार कर बैठी जर्मन डॉक्टर? शादी के लिए आई गांव! बोली- पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी...

पाकिस्तानी गेमिंग वाले से कैसे प्यार कर बैठी जर्मन डॉक्टर? शादी के लिए आई गांव! बोली- पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी...

Love Story Pakistan German Doctor: ऑनलाइन गेम Roblox पर शुरू हुई दोस्ती जर्मनी से पाकिस्तान के एक गांव तक शादी में बदल गई, जहां एक जर्मन डॉक्टर ने संस्कृति और भाषा की दीवारें तोड़कर अपने प्यार को चुना.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तानी गेमिंग वाले से कैसे प्यार कर बैठी जर्मन डॉक्टर? शादी के लिए आई गांव! बोली- पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी...

Pakistan Gamer Viral Love Story: जर्मनी की 26 साल की डॉक्टर सेल्मा और पाकिस्तान के गांव दिफार के रहने वाले 22 साल के मोहम्मद अकमल की मुलाकात किसी कैफे या कॉलेज में नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेम Roblox में हुई. दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे, अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन वर्चुअल दुनिया में हुई छोटी-सी बातचीत ने धीरे-धीरे गहरी दोस्ती का रूप ले लिया. पांच महीने तक लगातार मैसेजिंग के दौरान दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना, जिसने भौगोलिक दूरी को बेमानी कर दिया.

प्यार इतना गहरा कैसे हुआ?

मोहम्मद अकमल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बातचीत के शुरुआती दिनों में ही सेल्मा को शादी का प्रस्ताव दे दिया था. कुछ वक्त सोचने के बाद सेल्मा ने पाकिस्तान आने का फैसला किया. एक ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ रिश्ता अब असली दुनिया में साकार होने जा रहा था और दोनों जानते थे कि यह आसान रास्ता नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

भाषा बाधा बनी या ब्रिज?

शुरुआत में अकमल को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए वह अक्सर सेल्मा के मैसेज का जवाब सिर्फ “ओके” लिखकर देते थे. लेकिन इसी सादगी ने दोनों को और करीब ला दिया. सेल्मा ने कहा कि कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा भावनाएं मायने रखती हैं और उन्हें यकीन था कि उनका रिश्ता सच्चा है. जब सेल्मा पाकिस्तान के ग्रामीण इलाके में पहुंचीं तो उनके सामने बिल्कुल नई दुनिया थी. हाथ से कपड़े धोना, रोटियां बनाना और गांव की सादी जिंदगी उनके लिए नया अनुभव था. फिर भी उन्होंने इसे बोझ नहीं बल्कि सीखने का मौका माना और कहा कि अकमल के साथ रहना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है.

नई भाषा क्यों सीख रही हैं?

सेल्मा अब पंजाबी और उर्दू सीख रही हैं ताकि वे अकमल के परिवार और गांव वालों से आसानी से बात कर सकें. यह दिखाता है कि वे सिर्फ शादी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी और संस्कृति को अपनाने आई हैं. दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी हुई और समारोह पर करीब 45 लाख पाकिस्तानी रुपये खर्च हुए. सेल्मा की यात्रा से लेकर शादी तक हर चीज दोनों परिवारों के सहयोग से पूरी हुई.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

लोग इस कहानी से क्यों जुड़ रहे हैं?

इंटरनेट पर यह कहानी इसलिए वायरल हो गई क्योंकि यह दिखाती है कि प्यार किसी सीमा, भाषा या संस्कृति का मोहताज नहीं होता. एक ऑनलाइन गेम में शुरू हुई बातचीत ने दो ज़िंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ दिया. सेल्मा ने साफ कहा है कि वे पाकिस्तान में ही बसना चाहती हैं और अकमल के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेंगी. यह फैसला बताता है कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को चुना है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

love storyPakistanPakistani Gamerviraltrending

Trending news

'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
बारिश आ गई, बिजली भी कड़-कड़ कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट पढ़ लीजिए
india rain news
बारिश आ गई, बिजली भी कड़-कड़ कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट पढ़ लीजिए
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
weather news
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी