प्यार के लिए छोड़ी नौकरी, बदला देश, और झेली फैमिली की नाराजगी! वो LOVE STORY जिसमें है पूरा बॉलीवुड का तड़का

Real Love Story: फिलिप इंग्लैंड के रहने वाले और सफिया दक्षिण अफ्रीका की निवासी थीं. दोनों लिवरपूल फुटबॉल क्लब के फैन थे और इसी वजह से ट्विटर पर बातचीत शुरू हुई. एक पोस्ट पर सफिया ने फिलिप का आर्टिकल रीट्वीट किया, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

क्या सच में सिर्फ कुछ दिनों में प्यार हो सकता है?

सिर्फ चार दिन में दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया कि वे हर रात फोन पर बात करते-करते सो जाते थे. फिलिप को लगा कि वह किसी नए इंसान से नहीं, बल्कि किसी पुराने अपने से मिल रहे हैं. यह एहसास उनके लिए अजनबी था, लेकिन सच्चा था. फिलिप एक ब्रिटिश कैथोलिक परिवार से थे, जबकि सफिया मुस्लिम भारतीय-साउथ अफ्रीकन परिवार से. दोनों को अपने परिवारों की प्रतिक्रिया को लेकर डर था. लेकिन प्यार और सच्चाई के आगे हर फर्क छोटा पड़ गया. सफिया के पिता भी लिवरपूल फैन थे, जिससे दोनों के बीच दोस्ती और अपनापन और गहरा हो गया.

क्या प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना सही था?

फिलिप ने सफिया से मिलने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया- अपनी जॉब, अपना देश और अपनी स्टैबलिश लाइफ. उन्होंने झूठ कहा कि उन्हें जोहानेसबर्ग में नौकरी मिल गई है, जबकि हकीकत में उन्होंने खुद मेहनत से वहां अवसर ढूंढा था. उनका असली मकसद बस एक था- सफिया से मिलना.

क्या आखिरकार मिलन हुआ या दूरी ने हराया?

जब वे पहली बार आमने-सामने मिले, तो सब कुछ जैसे ठहर गया. चार महीने में उन्होंने शादी कर ली और अब 2012 से साथ हैं. उनकी कहानी ये साबित करती है कि जब हिम्मत और सच्चाई हो, तो दूरी, धर्म और हालात- प्रेम के आगे सब फीके पड़ जाते हैं. फिलिप और सफिया की कहानी बताती है कि प्यार केवल महसूस नहीं किया जाता, बल्कि जिया जाता है. उन्होंने सिखाया कि अगर आपके पास हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सच्चे प्यार को नहीं रोक सकती.

