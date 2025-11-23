Advertisement
ऑटो मकैनिक के प्यार में पागल हुई 85 साल की पॉलिश महिला, देश छोड़कर क्यों भाग आई पाकिस्तान?

Pakistan Love Story: कुछ लोग तो सात समंदर पार सबकुछ छोड़कर अपने पार्टनर के पास आकर रहने को तैयार होते हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उम्र की कोई बाधा नहीं होती और वह सिर्फ साथ रहने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:24 AM IST
Pakistani Auto Mechanic: अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं. आप अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग तो सात समंदर पार सबकुछ छोड़कर अपने पार्टनर के पास आकर रहने को तैयार होते हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उम्र की कोई बाधा नहीं होती और वह सिर्फ साथ रहने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं. कुछ ऐसा ही पाकिस्तान भी में देखने को मिला था, जब एक पोलिश महिला अपने प्रेमी से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई. यह मामला अब पूरी दुनिया में वायरल हो गया है.

विदेशी महिला ने पाकिस्तान के मकैनिक से रचाई शादी

Add Zee News as a Preferred Source

83 साल की पोलिश महिला की कहानी जो 28 साल के ऑटो मैकेनिक से शादी करने के लिए पाकिस्तान गई थी. रूढ़िवादिता को धता बताते हुए और उम्र के अंतर को नजरअंदाज करते हुए एक 83 वर्षीय पोलिश महिला ने पाकिस्तान में एक 28 वर्षीय व्यक्ति से शादी करने के लिए अपना देश छोड़कर आ गई और शादी करने को तैयार हो गई. इस बारे में 3 साल पहले डेली पाकिस्तान द्वारा रिपोर्ट किया गया था. ब्रोमा नाम की पोलिश महिला को अपने जीवन का प्यार हाफिज मुहम्मद नदीम एक ऑटो मैकेनिक में मिला. दोनों ने पाकिस्तान के हाफिजाबाद में शादी की.

कुछ ऐसे शुरू हुई थी LOVE STORY

इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी. डेली पाकिस्तान से बात करते हुए नदीम ने खुलासा किया कि उसने छह साल पहले ब्रोमा से पहली बार बात की थी. बातचीत दोस्ती में बदल गई और अंत में यह प्यार में बदल गई. यह कुछ के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन यह जोड़ा शादी से पहले कभी नहीं मिला. नदीम ने इसकी पुष्टि की और बताया कि वे शादी से पहले कभी एक-दूसरे से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे. इस कपल ने एक पारंपरिक समारोह में शादी के बंधन में बंध गए और इस्लाम के सभी नियमों का पालन किया. ब्रोमा ने लाल रंग का पारंपरिक एथनिक सेट पहना था और हाथों पर मेहंदी भी लगाई थी.

ब्रोमा पहले अपने चचेरे भाई से करने वाली थी शादी

रिपोर्ट के अनुसार, उसने हक मेहर का भुगतान भी किया जो इस्लामी कानून और शादियों के दौरान भुगतान किए गए रीति-रिवाजों के तहत एक अनिवार्य भुगतान है. ब्रोमा से मिलने से पहले नदीम की अलग-अलग योजनाएं थीं. उनके परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि ब्रोमा के साथ निकाह करने से पहले उनकी अपने चचेरे भाई से शादी होनी थी. हालांकि अब दोनों ने खुशी-खुशी शादी कर ली है.

