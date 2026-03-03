Advertisement
trendingNow13128430
Hindi Newsजरा हटकेदो जिगरी दोस्त से थाई लड़की ने क्यों रचा ली शादी? दहेज में लिए इतने रुपये! दिलचस्प है ये तीनों की LOVE STORY

दो जिगरी दोस्त से थाई लड़की ने क्यों रचा ली शादी? दहेज में लिए इतने रुपये! दिलचस्प है ये तीनों की LOVE STORY

थाईलैंड में 37 साल की महिला ने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों से शादी कर सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के बीच जानिए इस अनोखी शादी की पूरी कहानी और कानूनी सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो जिगरी दोस्त से थाई लड़की ने क्यों रचा ली शादी? दहेज में लिए इतने रुपये! दिलचस्प है ये तीनों की LOVE STORY

कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन थाईलैंड में हुई एक शादी ने इस कहावत को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है. 37 साल की दुआंगदुआन केतसारो ने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियाई पुरुषों, रोमन और मैकी के साथ सात फेरे लेकर सबको चौंका दिया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दूल्हे आपस में गहरे दोस्त हैं और पेशे से पुलिस ऑफिसर भी. 58 लाख रुपये के दहेज और परिवार की पूरी रजामंदी के साथ हुई इस शादी की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. आखिर कैसे शुरू हुई ये अनोखी प्रेम कहानी और क्या कहता है कानून? आइए जानते हैं इस वायरल शादी का पूरा सच!

थाईलैंड के प्रखॉन चाय डिस्ट्रिक्ट में 37 साल की डुआंगडुआन केतसारो ने एक ही समारोह में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों से शादी कर सबको हैरान कर दिया. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. स्थानीय लोगों ने इस समारोह को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन यह मामला कानूनी बहस का विषय भी बन गया.

यह भी पढ़ें: लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

Add Zee News as a Preferred Source

ये तीनों आखिर मिले कैसे?

डुआंगडुआन पहले सिंगर-सॉन्गराइटर रह चुकी हैं. उन्होंने पांच साल पहले पटाया में रोमन नाम के रिटायर्ड ऑस्ट्रियन पुलिस अधिकारी से मिली थीं. बाद में उनकी मुलाकात मैकी से हुई, जो वर्तमान में ऑस्ट्रियन पुलिस अधिकारी हैं और रोमन के करीबी दोस्त हैं. डुआंगडुआन ने रोमन को पांच साल और मैकी को एक साल तक डेट किया. समय के साथ तीनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई पहचान देने का फैसला किया.

 

परिवार की क्या रही प्रतिक्रिया?

डुआंगडुआन की पहली शादी से तीन बच्चे और दो नाती-पोते हैं. उन्होंने सालों तक अपने माता-पिता और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाली. शादी से पहले उन्होंने परिवार से खुलकर बात की. हैरानी की बात यह रही कि उनके बच्चों और माता-पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी. उनका मानना था कि दोनों पुरुषों ने हमेशा परिवार का ख्याल रखा है. उनकी मां ने कहा कि अब वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं.

शादी में कौन-कौन सी परंपराएं निभाई गईं?

28 फरवरी को आयोजित इस शादी में थाई परंपराओं का पालन किया गया. समारोह में बाई सु क्वान आशीर्वाद और कलाई बांधने की रस्म हुई. शादी के बाद दोनों दूल्हों ने खुशी में एक साथ तालाब में छलांग भी लगाई. दोनों ऑस्ट्रियन दूल्हों ने एक-एक मिलियन बाट यानी करीब 29-29 लाख रुपये दहेज के रूप में दिए. यह पल हल्के-फुल्के अंदाज में मनाया गया.

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

क्या यह शादी कानूनी रूप से मान्य है?

हालांकि स्थानीय समुदाय ने इस विवाह को स्वीकार किया, लेकिन थाई सिविल कानून के तहत बहुविवाह मान्य नहीं है. इसका मतलब है कि राज्य के रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही शादी रजिस्टर हो सकती है. यही कारण है कि यह मामला सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है. डुआंगडुआन ने इस अनोखी शादी पर मजाकिया अंदाज में कहा, एक से शादी करो तो कोई याद नहीं रखता, दो से एक साथ करो तो सब याद रखते हैं. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. फिलहाल यह शादी प्रेम, परंपरा और कानून के बीच संतुलन की एक अनोखी मिसाल बन गई है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

love storyThai WomanViral Wedding

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान