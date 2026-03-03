दो जिगरी दोस्त से थाई लड़की ने क्यों रचा ली शादी? दहेज में लिए इतने रुपये! दिलचस्प है ये तीनों की LOVE STORY

कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन थाईलैंड में हुई एक शादी ने इस कहावत को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है. 37 साल की दुआंगदुआन केतसारो ने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियाई पुरुषों, रोमन और मैकी के साथ सात फेरे लेकर सबको चौंका दिया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दूल्हे आपस में गहरे दोस्त हैं और पेशे से पुलिस ऑफिसर भी. 58 लाख रुपये के दहेज और परिवार की पूरी रजामंदी के साथ हुई इस शादी की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. आखिर कैसे शुरू हुई ये अनोखी प्रेम कहानी और क्या कहता है कानून? आइए जानते हैं इस वायरल शादी का पूरा सच!

थाईलैंड के प्रखॉन चाय डिस्ट्रिक्ट में 37 साल की डुआंगडुआन केतसारो ने एक ही समारोह में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों से शादी कर सबको हैरान कर दिया. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. स्थानीय लोगों ने इस समारोह को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन यह मामला कानूनी बहस का विषय भी बन गया.

ये तीनों आखिर मिले कैसे?

डुआंगडुआन पहले सिंगर-सॉन्गराइटर रह चुकी हैं. उन्होंने पांच साल पहले पटाया में रोमन नाम के रिटायर्ड ऑस्ट्रियन पुलिस अधिकारी से मिली थीं. बाद में उनकी मुलाकात मैकी से हुई, जो वर्तमान में ऑस्ट्रियन पुलिस अधिकारी हैं और रोमन के करीबी दोस्त हैं. डुआंगडुआन ने रोमन को पांच साल और मैकी को एक साल तक डेट किया. समय के साथ तीनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई पहचान देने का फैसला किया.

परिवार की क्या रही प्रतिक्रिया?

डुआंगडुआन की पहली शादी से तीन बच्चे और दो नाती-पोते हैं. उन्होंने सालों तक अपने माता-पिता और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाली. शादी से पहले उन्होंने परिवार से खुलकर बात की. हैरानी की बात यह रही कि उनके बच्चों और माता-पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी. उनका मानना था कि दोनों पुरुषों ने हमेशा परिवार का ख्याल रखा है. उनकी मां ने कहा कि अब वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं.

शादी में कौन-कौन सी परंपराएं निभाई गईं?

28 फरवरी को आयोजित इस शादी में थाई परंपराओं का पालन किया गया. समारोह में बाई सु क्वान आशीर्वाद और कलाई बांधने की रस्म हुई. शादी के बाद दोनों दूल्हों ने खुशी में एक साथ तालाब में छलांग भी लगाई. दोनों ऑस्ट्रियन दूल्हों ने एक-एक मिलियन बाट यानी करीब 29-29 लाख रुपये दहेज के रूप में दिए. यह पल हल्के-फुल्के अंदाज में मनाया गया.

क्या यह शादी कानूनी रूप से मान्य है?

हालांकि स्थानीय समुदाय ने इस विवाह को स्वीकार किया, लेकिन थाई सिविल कानून के तहत बहुविवाह मान्य नहीं है. इसका मतलब है कि राज्य के रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही शादी रजिस्टर हो सकती है. यही कारण है कि यह मामला सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है. डुआंगडुआन ने इस अनोखी शादी पर मजाकिया अंदाज में कहा, एक से शादी करो तो कोई याद नहीं रखता, दो से एक साथ करो तो सब याद रखते हैं. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. फिलहाल यह शादी प्रेम, परंपरा और कानून के बीच संतुलन की एक अनोखी मिसाल बन गई है.