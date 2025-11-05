Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

पति को पता भी नहीं चला… नई नवेली दुल्हन ने बेड के नीचे छिपा रखा था प्रेमी, अंदर से आवाज आई तो...

Viral Video: नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी को बेड के नीचे छिपा रखा था, जिसे घरवालों ने तलाशी के दौरान पकड़ लिया. इसके बाद प्रेमी की जमकर पिटाई हुई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों में गुस्सा व हैरानी दोनों है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:31 PM IST
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार जो क्लिप वायरल हुई, उसने लोगों को दंग कर दिया. वीडियो में एक नई नवेली दुल्हन के कमरे का नजारा दिखता है, जहां शादी के कुछ दिन बाद ऐसा हंगामा मचा कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं. बताया जा रहा है कि जब घरवालों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने कमरे की तलाशी ली. इसी दौरान जब बेड के नीचे झांका गया, तो वहां दुल्हन का प्रेमी छिपा हुआ मिला. यह देखकर पूरे घर में हड़कंप मच गया.

कमरे की तलाशी में निकला बेड के नीचे छिपा आशिक

वीडियो में दिखता है कि घर के लोग गुस्से में कमरे की तलाशी ले रहे हैं. कुछ सेकंड बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है. बताया जा रहा है कि परिवार को नई नवेली दुल्हन के व्यवहार पर संदेह हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बेड के नीचे देखने का फैसला लिया. जैसे ही बेड हटाया गया, वहां से एक युवक बाहर निकला, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह घटना शादी के कुछ ही दिन बाद की है, जब दुल्हन अपने प्रेमी को घर बुलाकर कमरे में छिपा रही थी.

परिवार वालों ने कर दी आशिक की जमकर पिटाई

जैसे ही बेड के नीचे से प्रेमी बाहर आया, घरवाले आग बबूला हो गए. हाथों में लट्ठ लेकर उन्होंने उसकी जमकर धुनाई कर दी. वीडियो में साफ दिखता है कि परिवार के सदस्य उसे घेरकर पीट रहे हैं और वह दर्द से चीख रहा है. इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि शादी जैसे रिश्ते को इस तरह मज़ाक बनाना कहाँ तक सही है. कई लोगों ने इसे भरोसे और संस्कार पर धब्बा बताया.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

इस वीडियो को एक्स (Twitter) पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों रिएक्शन आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “अगर इसी के साथ रहना था तो शादी की ही क्यों?” तो दूसरे ने कहा, “ऐसे मामलों की वजह से लोग अब शादी से डरने लगे हैं.” वहीं कुछ ने मज़ाकिया लहजे में लिखा, “प्यार अंधा नहीं, अब तो बेड के नीचे छिपा है.” सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

