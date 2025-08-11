आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, सुबह होते-होते बन गया दूल्हा, वायरल हुई अनोखी शादी

Marriage with Lover: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल यह वीडियो एक ऐसे प्रेमी जोड़े के बारे में है, जिनकी आधी रात की मुलाकात सुबह होते-होते शादी में बदल गई.
Trending Photos
Viral Marriage with Lover: आपने अक्सर सोशल मीडिया पर प्रेमी-प्रेमिका को लेकर कई वायरल वीडियोज देखे होंगे, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है, वो काफी हैरान करने वाला है. प्रेमिका से चोरी-छुपे मिलने पहुंचा प्रेमी सुबह तक दूल्हा बन गया. ये सब इतनी जल्दी हो गया कि खुद प्रेमी और प्रेमिका भी काफी कंफ्यूजन में नजर आए. खैर मामला तो काफी चौंकाने वाला ही है. अचानक से दोंनों की शादी होने के बाद अब ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. लोग वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमा
इस मामले की शुरूआत तब हुई जब एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात के अंधेरे में चुपके से उसके घर में घुस गया. वीडियो के अनुसार लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेहद बेचैन था और इसलिए उसने आधी रात को ही उसके घर में घुसने का फैसला किया, लेकिन उसका यह रोमांटिक प्लान तब बिगड़ गया, जब लड़की के घर वालों को उसकी आहट मिल गई और उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.
दोनों की करवा दी शादी
सुबह होते-होते यह मामला पूरे गांव में फैल गया. लड़की के रिश्तेदारों ने गांव वालों को बुलाया और फिर पंचायत की तरह एक फैसला लिया गया कि दोनों की शादी तुरंत करा दी जाए. वीडियो में देखा जा सकता है कि इस घटना के बाद लड़का पूरी तरह से हैरान था. शादी के दौरान लड़की उसके माथे पर तिलक लगाती है, और फिर वह उसकी मांग में सिंदूर भरता है. इस दौरान दूल्हे के चेहरे पर खुशी की जगह साफ तौर पर सदमा और हैरानी दिखाई दे रही थी, मानो वह यह सब देखकर खुद भी दंग हो.
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को ranjeet__singh_60 नाम के अकाउंट के शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें लड़के ने एक बड़ा फैसला लिया. उसने कहा कि भले ही उसका परिवार इस शादी को न माने, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा. उसने कहा, "मैं जहां भी रहूँगा, उसे अपने साथ रखूंगा." वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा- कहां रहोगे? जो मां-बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- यह सब नतीजा रात में छिपकर मिलने का है. एक अन्य यूजर ने मामले पर चुटकी लेते हुए कहा- अच्छा है कि इन सब से मैं दूर रहता हूं और जिम पर ध्यान देता हूं.