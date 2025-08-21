प्रपोजल के बीच फटा ज्वालामुखी, शख्स ने गर्लफ्रेंड के सामने निकाली अंगूठी, तभी हुआ कुछ ऐसा...
Hindi Newsजरा हटके

प्रपोजल के बीच फटा ज्वालामुखी, शख्स ने गर्लफ्रेंड के सामने निकाली अंगूठी, तभी हुआ कुछ ऐसा...

Amazing Proposal: गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए लोग किसी बेहतरीन जगह को चुनते हैं. एक लड़के ने भी ठीक ऐसा ही किया. दरअसल शख्स ने बेहद ही शानदार जगह का सिलेक्शन किया और प्रपोज करने लगा और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:33 PM IST
प्रपोजल के बीच फटा ज्वालामुखी, शख्स ने गर्लफ्रेंड के सामने निकाली अंगूठी, तभी हुआ कुछ ऐसा...

Volcano erupted amidst the proposal: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए उसने बहुत की खूबसूरत जगह को चुना है. वायरल वीडियो में जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है तो बैकग्राउंड में ज्वालामुखी फटने की आवाज आती है और कपल्स उसे दृश्य को देखने लगते हैं. फिलहाल इस वीडियो को लोग काफी लाइक कर रहे हैं. वहीं इस घटना और नजारे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो ग्वाटेमाला का है. जहां वीडियो में दिख रहा है कि जस्टिन ली नाम का शख्स अपनी प्रेमिका मॉर्गन को प्रपोज करने ते लिए बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले गया है. जहां जस्टिन ने मॉर्गन के सामने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी निकाली, उसी समय ज्वालामुखी में एक जोरदार विस्फोट हुआ. लावा और धुआं तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे आसमान में एक विशाल और शानदार दृश्य बन गया. यह एक ऐसा पल था जिसने उनके खास लम्हे को और भी ज्यादा यादगार बना दिया. शख्स की गर्लफ्रेंड मॉर्गन इस घटना से हैरान थीं और उन्होंने इस अनोखे पल को बहुत भाग्यशाली माना. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@missmorganalexa)

लोगों ने इस प्रकार किया रिएक्ट
सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को missmorganalexa नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मेरा प्रपोजल वीडियो.' साथ ही कैप्शन में पूरी घटना के बारे में भी बताया गया है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- ज्वालामुखी भी आप लोगों के लिए उत्साहित था. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बिल्कुल किसी काल्पनिक किताब से निकला हुआ लगता है. वीडियो पर एक अन्य यूजर ने लिखा- बिजली, लावा, प्यार, सवाल, जवाब, सब कुछ एकदम सही है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Volcano erupted amidst the proposalViral Video

