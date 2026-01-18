मौत भी नहीं तोड़ पाई वफादारी का रिश्ता; मालिक के लौटने की आस में रोज उसी रास्ते पर बैठा रहता है कुत्ता, इंतजार देख लोगों की भर आई आंखें

धरती पर अगर किसी रिश्ते को बिना शर्त प्यार और वफादारी की मिसाल माना जाता है, तो वह इंसान और कुत्ते का रिश्ता है. कुत्ते न सिर्फ अपने मालिक की सुरक्षा करते हैं, बल्कि उसके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं. लेकिन सोचिए, जब वही मालिक हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाए, तो उसके पालतू पर क्या गुजरती होगी? चीन से सामने आई एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. यहां एक कुत्ता हफ्तों तक अपने मालिक के घर के बाहर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं था कि उसका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा. इस मासूम इंतजार ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है.

घर के बाहर बैठकर करता रहा इंतजार

दरअसल, यह मामला चीन के शंघाई शहर के बाओशान जिले aका बताया जा रहा है. यहां रहने वाला यह पालतू कुत्ता कई दिनों तक अपने मालिक के घर के बाहर इमारत के गलियारे में बैठा नजर आया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुत्ता रोज उसी जगह बैठता, जहां से उसका मालिक बाहर निकलता था. उसे उम्मीद थी कि मालिक किसी भी पल दरवाजा खोलकर सामने आ जाएगा. हैरानी की बात यह रही कि गहरे सदमे में डूबे इस कत्ते ने ठीक से खाना-पीना भी छोड़ दिया था. उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था.

मालिक की बीमारी से हो गई थी मौत

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कुत्ते की देखभाल पिछले करीब 10 सालों से गाओ नाम का एक शख्स कर रहा था. गाओ अपने इलाके में बच्चों और बुजुर्गों के बीच काफी पसंद किए जाते थे और उनका कुत्ता भी बेहद आज्ञाकारी था. लेकिन 11 दिसंबर को अचानक बीमारी के कारण गाओ की मौत हो गई. इस बात की जानकारी कुत्ते को नहीं थी. मालिक की मौत के बाद वह लगातार उसी गलियारे में बैठकर इंतजार करता रहा. 6 जनवरी को जब कुत्ता अचानक गायब हुआ, तो पड़ोसियों ने चिंता में शंघाई टीवी स्टेशन से संपर्क किया.

‘हाची’ फिल्म से की गई तुलना

इस मार्मिक कहानी की तुलना साल 2009 में आई मशहूर फिल्म ‘हाची: ए डॉग्स टेल’ से की जा रही है. यह फिल्म 1920 के दशक में जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें हाची नाम का कुत्ता अपने मालिक की मौत के बाद 10 साल तक रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा. शंघाई के इस कुत्ते की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. सोशल मीडिया पर लोग इसे वफादारी की सच्ची मिसाल बता रहे हैं और भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

लोगों का दिल पसीजा, अब सुरक्षित हाथों में

जब कुत्ते के लापता होने की खबर फैली, तो पुलिस और स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुट गए. बाद में एक महिला ने उसे देखा, जो बेघर जानवरों को खाना खिलाती थी. महिला के मुताबिक, कुत्ता छिपा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे. यह दृश्य देखकर हर किसी का दल पसीज गया. फिलहाल कुत्ते को सुरक्षित रखा गया है और उसकी देखभाल की जा रही है. यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि कुत्तों की वफादारी इंसानों के लिए भी एक सीख है.