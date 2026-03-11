LPG सिलेंडर के लिए मोहताज नहीं ये गांव! बिना कोई गैस के हर घर के किचन में बनता है खाना

Advertisement
Fully Solar Powered Village: तेलंगाना का कोंडारेड्डीपल्ली गांव दक्षिण भारत का पहला पूरी तरह सोलर पावर से चलने वाला गांव बन गया है. अब यहां LPG की जगह इंडक्शन पर खाना पकाने की पहल शुरू की गई है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:07 PM IST
LPG Free Village: देश में भले ही एलपीजी गैस को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हों, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. फिलहाल, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एलपीजी गैस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता. यहां हर घर में बिना एलपीजी के ही खाना बनाया जाता है. तेलंगाना का कोंडारेड्डीपल्ली गांव इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह गांव दक्षिण भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है.

इतना ही नहीं, यह पूरे भारत में दूसरा गांव है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है. अब इस गांव ने एक और बड़ा लक्ष्य तय किया है, जिसमें LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कम करके इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाने की पहल शुरू की जा रही है.

इंडक्शन स्टोव क्यों दिए जा रहे हैं?

गांव के लोगों को इंडक्शन स्टोव और कुकर्स बांटे जा रहे हैं. यह काम केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ‘ई-कुकिंग, क्लीन कुकिंग’ योजना के तहत किया जा रहा है. इस योजना का मकसद है कि घरों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कम हो और लोग बिजली से चलने वाले इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाएं. इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा.

इस योजना को लागू कौन कर रहा?

इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी तेलंगाना रिन्यूएबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी REDCO को दी गई है. यह संस्था राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करती है. संस्था का मानना है कि सोलर ऊर्जा सामान्य बिजली का एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प बन सकती है. कोंडारेड्डीपल्ली के लोगों को इंडक्शन कुकर्स देने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये के ‘स्टेट एनर्जी कंजरवेशन फंड’ से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है. इस फंड में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान है. यह फंड राज्य में ऊर्जा बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है.

यह गांव पहले सोलर गांव कैसे बना?

पिछले साल सितंबर में कोंडारेड्डीपल्ली गांव ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. यहां के सभी 1,451 घरों में सोलर पावर सिस्टम लगाया गया. हर घर को लगभग 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम दिया गया. यह काम केंद्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत किया गया. इसी वजह से यह गांव दक्षिण भारत का पहला पूरी तरह सोलर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया.

तेलंगाना रिन्यूएबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अनिला के अनुसार, गांव में लगे सोलर पैनल हर महीने लगभग 360 यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं. वहीं ज्यादातर घरों की बिजली खपत 200 से 300 यूनिट के बीच होती है. ऐसे में अगर लोग इंडक्शन स्टोव पर खाना भी पकाएं तो भी उनके पास अतिरिक्त बिजली बच सकती है. यही कारण है कि लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

LPG, LPG Cylinder

