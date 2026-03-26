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Hindi Newsजरा हटकेचीन की सड़क पर LPG सिलेंडर वाले को रोककर भारतीय ने पूछा रेट, जवाब सुनकर लगा 440 वोल्ट का झटका!

चीन की सड़क पर 'LPG सिलेंडर वाले' को रोककर भारतीय ने पूछा रेट, जवाब सुनकर लगा 440 वोल्ट का झटका!

LPG Cylinder Price In China: चीन में एलपीजी सिलेंडर की कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ रहे हैं. एक वायरल वीडियो में सामने आया कि वहां गैस सिलेंडर भारत के मुकाबले दोगुने से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है, जिससे महंगाई पर नई बहस छिड़ गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:48 PM IST
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चीन की सड़क पर 'LPG सिलेंडर वाले' को रोककर भारतीय ने पूछा रेट, जवाब सुनकर लगा 440 वोल्ट का झटका!

Gas Cylinder Price: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चीन में रहने वाला एक भारतीय शख्स सड़क पर गैस सिलेंडर बेच रहे एक व्यक्ति से कीमत पूछता है. जवाब में चीनी व्यक्ति बताता है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 160 युआन है, जो भारतीय रुपये में करीब 2200 रुपये होती है. यह सुनकर वीडियो बनाने वाले भारतीय के भी होश उड़ जाते हैं.

वीडियो में दिखाई गई कीमत ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत इससे काफी कम है. तुलना करें तो भारत में घरेलू गैस सिलेंडर करीब 900 से 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है, जबकि चीन में यह कीमत दोगुने से भी ज्यादा बताई जा रही है. इससे साफ है कि वहां आम लोगों पर महंगाई का असर ज्यादा पड़ रहा है. पढ़ें: शादी करो वरना आत्मा बन जाएंगे पापा! मां ने बेटी को दी डरा देने वाली चेतावनी

इस वायरल वीडियो को किसने शेयर किया?

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यह वीडियो इंस्टाग्राम पर desiyogiinchina नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है. गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें हर देश में चिंता का कारण बन रही हैं. माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और तेल-गैस की सप्लाई में उतार-चढ़ाव का असर कई देशों पर पड़ रहा है. खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों पर तनाव बढ़ने से ईंधन की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है. यही वजह है कि चीन में भी गैस के दाम बढ़ने की बात कही जा रही है.

 

 

लोगों ने इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा कि चीन में पेट्रोल की ज्यादा समस्या नहीं होती क्योंकि वहां लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा निर्भर हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि भारत में अभी भी गैस सिलेंडर करीब 910 रुपये में मिल रहा है, जो काफी राहत की बात है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई और ग्लोबल इकोनॉमिक स्थिति की झलक भी हो सकता है. हालांकि, वीडियो में बताई गई कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. पढ़ें: 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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