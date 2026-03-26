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Hindi Newsजरा हटकेLPG सिलेंडर हुआ खत्म तो इस मशीन से बना दिया पराठा, वीडियो देख नहीं कंट्रोल होगी हंसी

LPG सिलेंडर हुआ खत्म तो इस मशीन से बना दिया पराठा, वीडियो देख नहीं कंट्रोल होगी हंसी

LPG Cylinder Shortage: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ रहा है. लोग एलपीजी के विकल्प ढूंढ रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर कई मजेदार आइडिया वायरल हो रहे हैं. इस शख्स ने तो कमाल ही कर दिया. पराठा बनाने के लिए ऐसी मशीन की मदद ली जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:37 AM IST
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LPG सिलेंडर हुआ खत्म तो इस मशीन से बना दिया पराठा, वीडियो देख नहीं कंट्रोल होगी हंसी

Viral Video: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) का खतरा मंडरा रहा है. इस दौरान लोगों ने एलपीजी के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं. कोई हीटर पर रोटी बना रहा है तो किसी ने पूराने जमाने का मिट्टी का चूल्हा चालू कर लिया है. इस दौरान एक महान कलाकार ने सिलेंडर ना होने पर कपड़ों पर प्रेस करने वाली प्रेस मशीन (iron) से ही पराठा बना दिया. चलिए जानते हैं बिजली से चलने वाली प्रेस मशीन से पराठा कैसे बनाया.

इन दिनों एलपीजी संकट के बीच लोग मजेदार विकल्प देख रहे हैं. पिछले दिनों एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बाइक के साइलेंसर पर रोटी बना रही थी. वहीं अब एक कोई कपड़ों पर प्रेस करने वाली इस्त्री (iron) की मदद से पराठा बना रहा है. ये कलाकारी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है. चलिए देखते हैं प्रेस कर पराठा कैसे बनाया?

यह भी पढ़ें: देसी जुगाड़ का नया लेवल, सिलेंडर खत्म होने पर मां ने बाइक को ही बना लिया चूल्हा, देखें कैसे बनी रोटी?

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रोटी पर लगाई चिकनाई और कर दी प्रेस

आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्रेस मशीन की मदद से पराठा कैसे बना. दरअसल, पहले आटे की लोई को बेलन की मदद से गोल किया जाता है. उसके बाद एक थाली को उल्टा कर उसका तवा बना लेता है. अब उस पर गोल रोटी रखता है और उस पर कपड़ों की तरह प्रेस करने लगता है. प्रेस मशीन गर्म होने के कारण रोटी सिकने लगती है. जब रोटी हल्की सिक जाती है तो उस पर चिकनाई लगाई जाती है. रोटी पर चिकनाई लगने के बाद उस पर कपड़ों ही तरह प्रेस कर दी जाती है. अब ये मजेदार वीडियो इंटरने पर हंसी का तूफान लेकर आया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या बोले यूजर्स?

यह मजेदार वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @gun.2314 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 6.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 24 हजार से त्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कहना है कि वीडियो बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं. इसके अलावा दूसरे यूजर ने लिखा, "बस यही लास्ट विकल्प था." वहीं एक यूजर का कहना है​ कि इतनी देर में गैस पर चार रोटी बन जाती.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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