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Hindi Newsजरा हटकेदेसी जुगाड़ का नया लेवल, सिलेंडर खत्म होने पर मां ने बाइक को ही बना लिया चूल्हा, देखें कैसे बनी रोटी?

देसी जुगाड़ का नया लेवल, सिलेंडर खत्म होने पर मां ने बाइक को ही बना लिया चूल्हा, देखें कैसे बनी रोटी?

Viral Video: घर में गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद इस मां ने जो आइडिया निकाला है उसे देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. महिला को इस तरह रोटी बनाता देख यूजर्स हैरान हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:26 AM IST
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देसी जुगाड़ का नया लेवल, सिलेंडर खत्म होने पर मां ने बाइक को ही बना लिया चूल्हा, देखें कैसे बनी रोटी?

Viral Video: अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बीच जहां एक ओर वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) का खतरा मंडरा रहा है. वहीं दूसरी ओर लोग बिना एलपीजी के रोटी बनाने के लिए नए-नए जुगाड़ खोज रहे हैं. इस बार एक दीदी ने ऐसी जगह रोटी बनाई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देखते हैं महिला ने कहां पर रोटी बनाई.

जब महिला का गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो दीदी ने ऐसा आइडिया सोचा जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था. गैस खत्म होने पर लोग इंडक्शन को विकल्प बनाने पर विचार कर रहे हैं. कुछ लोगों ने पुराने जमाने वाला मिट्टी का चूल्हा और लकड़ियां यूज करनी शुरू कर दी. वहीं कुछ लोग हीटर पर रोटी बनाते नजर आए. लेकिन इस महिला ने तो बाइक के साइलेंसर को ही तवा बना लिया.

जी हां, आपने सही सुना. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गैस सिलेंडर खत्म है और बच्चे को भूख लगी है. ऐसे में मां ने खड़ी बाइक के साइलेंसर को तवा बनाया और उसी पर रोटी सेंक दी. महिला पहले चकले पर रोटी को बेलती है और उसके बाद गर्म साइलेंसर पर रख देती है. बाइक का साइलेंसर गर्म है जिससे वो तवे का काम कर रहा है. महिला रोटी को 2 से 3 बार दोनों ओर से पलटती है और दबाकर सेंकती नजर आती है. वीडियो में नजर आता है कि अचानक रोटी बन जाती है. रोटी बनते ही मां अपने बेटे की प्लेट में परोस देती है. अब ये मजेदार वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

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यह भी पढ़ें: LPG या PNG... कौन-सी गैस में जल्दी लगती है आग? रसोई के लिए कौन-सी ज्यादा सुरक्षित?

वीडियो हुआ वायरल

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @so___cute____kusum4488 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 63 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा, "बाइक बेचकर सिलेंडर ले लो." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये कैसा घर जहां एक लाख से ज्यादा की बाइक है और गैस सिलेंडर नहीं है." किसी ने दावा किया कि रोटी चेंज हुई है. एक यूजर ने लिखा, "एक लाख की बाइक पर रोटी बना रही है और 100 रुपये का पेट्रोल खराब कर रही है. इसकी बजाय लकड़ी से रोटी बना लो. क्यों लोगों को पागल बना रहे हो."

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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