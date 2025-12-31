Advertisement
घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग, इस शख्स की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, Video देखें

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया. चलिए विस्तार से जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:58 PM IST
Viral Video: ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. गैस सिलेंडर के साथ कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है. जैसे लीकेज चेक करके लें, इस्तेमाल ना होने पर रेगुलेटर से बंद रखें. हालांकि कई बार ये सिलेंडर दुर्घटना का कारण बन जाता है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिलेंडर में आग लगी दिखाई दे रही है. इस दौरान एक शख्स समझदारी से काम लेता है और आग को बुझा देता है. 

कैसे बुझाई सिलेंडर की आग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है. इस दौरान कुछ लोग उसे खुले स्थान पर ले जाने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले एक शख्स डंडे के माध्यम से जलते सिलेंडर को घर से बाहर लाता है. इस दौरान सिलेंडर आग की लपटों पर घिरा हुआ था. इसके बाद वो किसी तरह सिलेंडर को पानी की ओर लेकर जाता है. पास में मौजूद तालाब किनारे लेकर जाता है और सिलेंडर को पानी में धकेल देता है. इसके बाद कुछ लोग उसपर पानी फेंकने लगते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है. गैस की आग पानी से नहीं बुझती है. इसके बाद वहां पर एक शख्स खाली बाल्टी लेकर पहुंचता है और सिलेंडर पर पानी फेंक रहे लोगों को मना करता है. इसके बाद ये शख्स सिलेंडर को सीधा खड़ा करता है और फिर झटके से उस सिलेंडर पर उल्टी बाल्टी फंसा देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है. इस तरह समझदारी दिखाकर इस शख्स ने बड़े हादसे को टाल दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: लड़की से रशियन लैंग्वेज सीखने लगे अनिरुद्धाचार्य महाराज, पंडाल में ही शुरू हो गई लैंग्वेज क्लास

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @mdshahinur1202 नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

LPG gas CylinderViral Video

