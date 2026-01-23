LPG चोरी का भंडाफोड़! ऐसे घपलेबाजी करते हैं सिलेंडर डिलीवरी वाले, वीडियो देखकर हो जाएं सतर्क

Advertisement
LPG Gas Scam Viral Video: क्या आप भी रसोई गैस सिलेंडर लेते समय उसका वजन नहीं करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. वायरल वीडियो में देखें आपके सिलेंडर से कैसे गैस चोरी की जाती है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:20 PM IST
Viral Video: ज्यादातर घरों में LPG सिलेंडर का यूज होता है, कुछ लोग सिलेंडर की सील देखकर और लीकेज चेक कर सिलेंडर ले लेते हैं, लेकिन वजन नहीं करते हैं. क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिलेंडर डिलीवरी वाला गैस चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है. 

कैसे चोरी होती है गैस?
इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक घर की बालकनी से बनाया गया है. इस दौरान वीडियो बनाने वाला दिखाता है कि कैसे सिलेंडर की गाड़ी में गैस की घपलेबाजी की जा रही है. वीडियो में दिखता है कि सिलेंडर डिलीवरी करने वाले भैया गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर से गैस दूसरे सिलेंडर में डाल रहे हैं. इस दौरान दिखता है कि पहले वो नए सिलेंडर से एक पूराने या खाली सिलेंडर में गैस पलटता है और कुछ देर बार नए सिलेंडर पर सील लगाकर रख देता है. इसके बाद वो यहीं नहीं रुकता, ये आदमी दूसरा नया सिलेंडर निकालता है और फिर उसमें से भी गैस पलटता है. ना जाने ऐसा वो कितने सिलेंडर के साथ करता होगा और क्या ये इनका रोज का काम है. ये ना सिर्फ घपलेबाजी को दर्शाता है, बल्कि ये लोगों के लिए बहुत बढ़ा खतरा हो सकता है. लोगों के घरों के पास ऐसे गैस की पलटी करना बड़े हादसे का कारण बन सकता है. जाहिर की बात है ये अवैध जमाखोरी मुनाफे के लिए की जा रही है. वीडियो आंखें खोल देने वाला है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि अलग अलग सिलेंडर से गैस निकालने का मकसद साफ नहीं है. चलिए वीडियो देखते हैं.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @satvika._.29 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब मुझे समझ में आया कि मेरा नया सीलबंद सिलेंडर हल्का क्यों है"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं.

