LPG या PNG... कौन-सी गैस में जल्दी लगती है आग? रसोई के लिए कौन-सी ज्यादा सुरक्षित?

LPG vs PNG: मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच दुनियाभर में ऊर्जा संकट गहराने लगा है. हर तरफ तेल के बढ़ते दाम और गैस की किल्लत की चर्चा सुनाई दे रही है. हालांकि हाल ही में 2 जहाज होर्मुज स्ट्रीट से ​सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे हैं जिनमें रसाई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस है. इस बीच रसाई में दो गैस प्रमुख तौर पर यूज की जाती हैं. एक है एलपीजी और दूसरी है पीएनजी, लेकिन दोनों में सुरक्षा को लेकर बड़े अंतर हैं. चलिए जानते हैं कौन-सी ज्यादा खतरनाक है.

एलपीजी और पीएनजी में अंतर

एलपीजी गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है. इसे हाई प्रेसर पर सिलेंडर में भरा जाता है. वहीं, अगर पीएनजी की बात करें तो ये मीथेन गैस होती है. इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है. ये हवा से काफी हल्की होती है, जबकि एलपीजी हवा से भारी होती है. इसलिए एलपीजी का रिसाव जमीन पर फैल जाता है. पीएनजी हल्की होती है इसलिए उड़ जाती है. यही अंतर तय करता है कि कौन-सी गैस ज्यादा घातक साबित हो सकती है.

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आग लगने का खतरा

सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एलपीजी में आग लगने या सिलेंडर में विस्फोट होने का खतरा पीएनजी गैस से कहीं ज्यादा होता है. इसका मुख्य कारण एलपीजी का भारी होना है. ये गैस हवा से भारी होती है. जब सिलेंडर से गैस का रिसाव होता है जो एलपीजी भारी होने के कारण जमीन पर बैठ जाती है. इसके बाद ये गैस जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती है और हल्की सी चिंगारी मिलते ही भयानक विस्फोट हो जाती है. यही कारण है कि एलपीजी सिलेंडर फटने की खबरें सुनने को मिलती हैं.

पीनएजी क्यों है ज्यादा सेफ?

पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को एलपीजी के मुकाबले काफी सेफ माना जाता है. इसका भी वहीं कारण है जो एलपीजी के खतरनाक होने के पीछे था. एलपीजी अपने ज्यादा भार के कारण खतरनाक साबित होती है. वैसे ही पीएनजी हवा से काफी हल्की होती है जिससे रिसाव होने की सिचुएशन में फर्श पर जमा नहीं होती, बल्कि हवा में उड़ने लगती है. इसके अलावा हल्की होने के कारण ये खुद ही खिड़की या रौशनदान से घर से बाहर निकल जाती है.

किसमें लगती है पहले आग?

दरअसल, पीनएजी के रिसाव के बार घर के भीतर गैस का दबाव नहीं बन पाता है और ऐसे में आग लगने की संभावना काफी कम हो जाती है. इसके अलावा इसका ज्वलन तापमान भी काफी कम होता है. एलपीजी का ज्वलन तापमान पीएनजी से ज्यादा होता है और ये जल्दी आग पकड़ती है. गंभीर स्थिति में एलपीजी जानलेवा साबित होती है. हालांकि ज्यादातर घरों एलपीजी के सिलेंडर ही यूज किए जाते हैं. लेकिन पीएनजी घरेलू उपयोग के लिए एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प बनती है.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.