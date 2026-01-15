Advertisement
trendingNow13074796
Hindi Newsजरा हटकेपापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

AI Boyfriend Viral Video: लखनऊ की एक युवती ने ChatGPT से बनाई गई फोटो दिखाकर अपनी मां को AI बॉयफ्रेंड का ऐसा प्रैंक दिया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोग हंसते-हंसते हैरान रह गए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

AI Prank ChatGPT Photo: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अक्सर यह आरोप लगता है कि इससे बनने वाला कंटेंट सतही और बिना किसी भावना के होता है, जिसे लोग मजाक में AI slop कहते हैं. लेकिन कभी-कभी यही तकनीक मासूम मनोरंजन का जरिया भी बन जाती है. लखनऊ की एक लड़की का वीडियो इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें AI का इस्तेमाल किसी नुकसान के लिए नहीं बल्कि हल्के-फुल्के प्रैंक के लिए किया गया.

लड़की ने मां के साथ क्या मजेदार चाल चली?

इस वायरल वीडियो में इंस्टाग्राम यूजर पावनी अवस्थी अपनी मां को एक फोटो दिखाती हैं. इस फोटो में वह एक लड़की के बेहद करीब पोज देती नजर आती हैं. मां यह देखकर तुरंत चौंक जाती हैं और पूछ बैठती हैं कि यह लड़का कौन है. पावनी मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं कि यह शख्स जल्द ही उनके घर आने वाला है. फोटो देखते ही मां सवालों की बौछार कर देती हैं. वह पूछती हैं कि यह दोस्त कब बना और दोनों की दोस्ती कैसे हुई. इसके बाद मां यह भी कहती हैं कि अगर पापा ने यह तस्वीर देख ली तो वह बिल्कुल खुश नहीं होंगे. मां के चेहरे पर साफ दिखता कन्फ्यूजन और हैरानी ही इस वीडियो की सबसे बड़ी यूएसपी बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रेन में शॉल भूल गई थी बीवी, फिर रेलवे ने उसे कैसे वापस किया? आप भी जान लीजिए तरीका

इस प्रैंक को कैसा रिस्पॉन्स मिला?

वीडियो पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल गया. खबर लिखे जाने तक इसे 3.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों लोग कमेंट कर चुके थे. एक यूजर ने लिखा कि वह आज तो बच गई लेकिन दोबारा ऐसा प्रैंक नहीं झेल पाएगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि AI से नफरत करने के बावजूद यह उसका अब तक का सबसे बढ़िया इस्तेमाल लगा. यह पहली बार नहीं है जब AI ने लोगों को भावुक किया हो. पिछले महीने एक शख्स ने अपने दादा के 90वें जन्मदिन पर उनके जीवन की कहानी पर आधारित AI वीडियो बनाया था. पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को जोड़कर बनाई गई इस वीडियो ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawani (@pawani_awasthi_)

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की एक और MMS Leak ने इंडिया में मचाई सनसनी, लोग क्यों सर्च कर रहे 6 मिनट 39 सेकेंड वाले वीडियो?

इस मां-बेटी के प्रैंक से लेकर दादा की भावुक कहानी तक, ये उदाहरण दिखाते हैं कि AI का इस्तेमाल सिर्फ डर या आलोचना का विषय नहीं है. सही इरादे और सीमाओं के साथ यह तकनीक हंसी और भावनाओं दोनों को छू सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

AI Prankprank videoAI boyfriendviral videotrending

Trending news

संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार