पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

AI Prank ChatGPT Photo: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अक्सर यह आरोप लगता है कि इससे बनने वाला कंटेंट सतही और बिना किसी भावना के होता है, जिसे लोग मजाक में AI slop कहते हैं. लेकिन कभी-कभी यही तकनीक मासूम मनोरंजन का जरिया भी बन जाती है. लखनऊ की एक लड़की का वीडियो इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें AI का इस्तेमाल किसी नुकसान के लिए नहीं बल्कि हल्के-फुल्के प्रैंक के लिए किया गया.

लड़की ने मां के साथ क्या मजेदार चाल चली?

इस वायरल वीडियो में इंस्टाग्राम यूजर पावनी अवस्थी अपनी मां को एक फोटो दिखाती हैं. इस फोटो में वह एक लड़की के बेहद करीब पोज देती नजर आती हैं. मां यह देखकर तुरंत चौंक जाती हैं और पूछ बैठती हैं कि यह लड़का कौन है. पावनी मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं कि यह शख्स जल्द ही उनके घर आने वाला है. फोटो देखते ही मां सवालों की बौछार कर देती हैं. वह पूछती हैं कि यह दोस्त कब बना और दोनों की दोस्ती कैसे हुई. इसके बाद मां यह भी कहती हैं कि अगर पापा ने यह तस्वीर देख ली तो वह बिल्कुल खुश नहीं होंगे. मां के चेहरे पर साफ दिखता कन्फ्यूजन और हैरानी ही इस वीडियो की सबसे बड़ी यूएसपी बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रेन में शॉल भूल गई थी बीवी, फिर रेलवे ने उसे कैसे वापस किया? आप भी जान लीजिए तरीका

इस प्रैंक को कैसा रिस्पॉन्स मिला?

वीडियो पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल गया. खबर लिखे जाने तक इसे 3.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों लोग कमेंट कर चुके थे. एक यूजर ने लिखा कि वह आज तो बच गई लेकिन दोबारा ऐसा प्रैंक नहीं झेल पाएगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि AI से नफरत करने के बावजूद यह उसका अब तक का सबसे बढ़िया इस्तेमाल लगा. यह पहली बार नहीं है जब AI ने लोगों को भावुक किया हो. पिछले महीने एक शख्स ने अपने दादा के 90वें जन्मदिन पर उनके जीवन की कहानी पर आधारित AI वीडियो बनाया था. पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को जोड़कर बनाई गई इस वीडियो ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की एक और MMS Leak ने इंडिया में मचाई सनसनी, लोग क्यों सर्च कर रहे 6 मिनट 39 सेकेंड वाले वीडियो?

इस मां-बेटी के प्रैंक से लेकर दादा की भावुक कहानी तक, ये उदाहरण दिखाते हैं कि AI का इस्तेमाल सिर्फ डर या आलोचना का विषय नहीं है. सही इरादे और सीमाओं के साथ यह तकनीक हंसी और भावनाओं दोनों को छू सकती है.