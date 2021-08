लखनऊ की 'थप्पड़बाज' लड़की जैसा एक और मामला: मास्क न पहनने पर टोका तो महिला ने चलाए लात-घूंसे

दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन (New Delhi's Peeragarhi Metro Station) के पास एक महिला ने कोरोनावायरस के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने वाली टीम से मारपीट की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. इस वीडियो में महिला की गुंडा-गर्दी देखी जा सकती है. इस वीडियो को बीते दिनों लखनऊ में कैब ड्राइवर पर लड़की द्वारा हुए हमले से जोड़कर देखा जाने लगा. वीडियो वायरल होने पर मारपीट के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना नई दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जब दो महिलाओं में से एक को फेस मास्क न पहनने पर चालान भरने के लिए कहा गया. इसके बाद महिलाओं ने चालान मांगने वाली टीम के सदस्यों के साथ मारपीट की. वीडियो में महिला को मौखिक रूप से अधिकारियों को गाली देते हुए भी सुना जा सकता है.

उन्होंने कहा कि टीकरी कलां उच्चतर माध्यमिक विद्यालाय में लाइब्रेरियन के पद पर तैनात और फिलहाल पंजाबी बाग एसडीएम कार्यालय में कार्यरत आनंद ने छह अगस्त को शिकायत दी कि वह एक अन्य शिक्षक अजमेर सिंह एवं एक नागरिक रक्षा कर्मचारी के साथ कोविड ड्यूटी पर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास तैनात थे और जब उन्होंने एक महिला को मास्क न पहनने पर रोका और चालान का भुगतान करने को कहा तो उसने अपनी नियोक्ता को बुलाया और टीम पर हमला कर दिया.

#JUSTIN: Two women have been arrested from Outer Delhi’s Peeragarhi metro station for allegedly assaulting a civil defence volunteer when she stopped one of them for not wearing mask. An FIR has been registered against both of them. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/t1ev3Cj9Tx

— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) August 9, 2021