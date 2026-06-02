दुकान बंद होने में बचे थे चंद मिनट, तभी महिला ने खरीदी ये चीज और बन गई 9.5 करोड़ की मालकिन!

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Viral Story: कहते हैं कि किस्मत जब मेहरबान होती है, तो बहाने अपने आप बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के साउथ कैरोलिना में रहने वाली एक महिला के साथ. यह महिला अपनी बिल्ली के लिए खाना खरीदने बाजार गई थी, लेकिन जब वह घर लौटी तो आम इंसान नहीं बल्कि करोड़पति बन चुकी थी. बिल्ली के खाने पर चल रही एक मामूली-सी सेल ने इस महिला को पूरे 10 लाख डॉलर यानी करीब 9.5 करोड़ रुपये की मालकिन बना दिया.
ऑफर खत्म होने का डर
साउथ कैरोलिना के ब्लफटन की रहने वाली इस महिला ने लॉटरी अधिकारियों को बताया कि वह उस दिन ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा थक चुकी थी. उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वह घर से बाहर निकले. लेकिन घर में बिल्ली का खाना खत्म होने वाला था और पास के पब्लिक स्टोर में कैट फूड पर 'बाय वन, गेट वन फ्री' का ऑफर चल रहा था. महिला ने सोचा कि अगर वह आज नहीं गई तो यह तगड़ा डिस्काउंट हाथ से निकल जाएगा. बस इसी ऑफर के चक्कर में वह भागते-भागते स्टोर पहुंची.
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महिला जब स्टोर पहुंची, तो दुकान बंद होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे. काउंटर पर कोई भीड़ नहीं थी. महिला ने बताया कि अगर उस वक्त लाइन में एक भी इंसान मेरे आगे खड़ा होता, तो दुकान बंद हो जाती और मैं टिकट नहीं खरीद पाती. बिल्ली का खाना लेने के बाद उसने काउंटर से 'मिलियनेयर बोनस' नाम की एक स्क्रैच-ऑफ लॉटरी टिकट भी खरीद ली.
घर आकर खुला किस्मत का ताला
दुकान से घर लौटने के बाद महिला ने आराम से बैठकर उस टिकट को स्क्रैच किया. जैसे ही उसने टिकट पर नंबर देखे, उसके होश उड़ गए. उसने एक या दो हजार नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख डॉलर का बंपर प्राइज जीत लिया था. महिला ने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था. मैं बार-बार उस टिकट को देख रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई.
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इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद आमतौर पर लोग गाड़ियां, घर या वेकेशन प्लान करने लगते हैं. लेकिन इस महिला का प्लान थोड़ा अलग है. उसने बताया कि वह इन पैसों को फालतू खर्च करने के बजाय सेविंग्स अकाउंट में जमा करेगी ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके.
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