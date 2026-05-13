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भाई हो तो ऐसे! पिता के जाने के बाद बहन ने संभाला घर, अब भाइयों ने दिया जिंदगी भर का तोहफा

लुधियाना के दो भाइयों अमर और देव देवगन ने अपनी बहन मनप्रीत कौर को 50 लाख रुपये का घर गिफ्ट किया है. पिता की मृत्यु के बाद बहन के बलिदान को याद कर भाइयों ने यह सरप्राइज दिया. देखें वायरल वीडियो

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 13, 2026, 07:40 AM IST
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भाई हो तो ऐसे! पिता के जाने के बाद बहन ने संभाला घर, अब भाइयों ने दिया जिंदगी भर का तोहफा

Ludhiana Brothers Gift House: भाई-बहन का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम और एक-दूसरे के लिए किए गए बलिदानों पर टिका होता है. पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है. यहां दो भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को करीब 50 लाख रुपये का बना-बनाया घर तोहफे में देकर दुनिया के सामने मिसाल पेश की है. इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे देखकर अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहे हैं.

संघर्ष के दिनों में बहन बनी थी ढाल

अमर देवगन और देव देवगन नाम के इन दो भाइयों ने बताया कि यह सरप्राइज रातों-रात तैयार नहीं हुआ. इसके पीछे 5 साल की लंबी योजना और मेहनत छिपी थी. भाइयों के अनुसार, साल 2007 में उनके पिता के निधन के बाद उनकी बहन मनप्रीत कौर बिर्दी ने परिवार को टूटने से बचाया. कठिन समय में मनप्रीत मजबूती से अपने भाइयों के साथ खड़ी रहीं. भाइयों ने महसूस किया कि बहन के इस उपकार और प्यार का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुरक्षा का अहसास कराने के लिए वे उसे एक घर देना चाहते थे.

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कैसे खुला सरप्राइज का राज?

यह पूरा वाकया एक धार्मिक समारोह के बाद आयोजित पारिवारिक मिलन के दौरान हुआ. ढोल की थाप और जश्न के बीच रिश्तेदार मनप्रीत को लुधियाना के कोट मंगल सिंह इलाके में स्थित एक नवनिर्मित 175 वर्ग गज के घर के पास ले गए. घर के बाहर लगी नेमप्लेट पर कागज चिपका हुआ था. जैसे ही भाइयों ने उस कागज को हटाया, वहां 'मनप्रीत' का नाम लिखा था. यह देखते ही मनप्रीत अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और फूट-फूट कर रोते हुए अपने भाइयों के गले लग गईं.

 

 

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स के कमेंट्स की झड़ी लग गई. एक यूजर ने लिखा, "यह दुनिया का सबसे खूबसूरत वीडियो है, वाहेगुरु हर बहन को ऐसे भाई दें." वहीं एक अन्य व्यक्ति ने इसे जिंदगी का सबसे बेहतरीन वीडियो करार दिया. लोग भाइयों की इस सोच की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहन को उसके मायके से हमेशा के लिए जोड़े रखने का एक स्थाई तरीका निकाला है.

यह खुशी अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि परिवार ने इस नए घर का गृह प्रवेश समारोह 13 जून को मनप्रीत के जन्मदिन पर रखा है. यह घर केवल ईंट-पत्थर की दीवारें नहीं है, बल्कि भाइयों का अपनी बहन के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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