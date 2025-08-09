कढ़ाई में प्लास्टिक संग डाला तेल का पैकेट, फिर तलने लगा पकौड़ा; Video जमकर हुआ वायरल

Microplastic Pakode Video: स्ट्रीट फूड भारत में हर जगह पसंद किया जाता है, लेकिन हाल ही में लुधियाना के एक फूड वेंडर ने ऐसा काम किया कि लोग हैरान और नाराज हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में इस वेंडर को पकौड़े बनाते समय एक अजीब और खतरनाक तरीका अपनाते देखा गया. यह वीडियो फूड ब्लॉगर हैरी उप्पल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसमें दिखता है कि वेंडर गर्म तेल से भरी कढ़ाई में सील किए हुए प्लास्टिक के तेल के पैकेट सीधे डाल देता है. जैसे ही पैकेट गर्म तेल में जाते हैं, प्लास्टिक पिघलने और फटने लगता है, और तेल कढ़ाई में गिर जाता है. इसके बाद वेंडर उसी तेल में पकौड़े तलना शुरू कर देता है.

यह भी पढ़ें: पत्नियों का गुस्सा मत लो हल्के में! गर्भवती महिला ने भूलचूक करने वाले पति को दिया पानी वाला झटका

लोग क्यों हुए नाराज?

वीडियो के कैप्शन में लिखा था – “भूखे आओ, स्पीचलेस हो जाओ.” लेकिन दर्शकों के लिए यह ‘स्पीचलेस’ पल खुशी का नहीं, गुस्से का था. कई लोगों ने इस तरीके को बेहद गंदा और खतरनाक बताया. हेल्थ कोच शशि अय्यंगर ने भी यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा – “तेल डालने का ‘जीनियस’ तरीका – पैकेट को सीधे गर्म कढ़ाई में डाल दो, काटने की जरूरत नहीं! अगला स्टेप शायद इंजन ऑयल और पिघले हुए प्लास्टिक का तड़का होगा.”

This street food seller has a ‘genius’ method of pouring oil - just dip the entire pouch straight into the hot pan. No cutting required! Next up? Engine oil with a side of melted plastic for that ultimate street food flavor! pic.twitter.com/Mk0LItNBG0 — Shashi Iyengar | Accredited Metabolic Health Coach (@shashiiyengar) August 6, 2025

सेहत के लिए कितना खतरनाक है?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चेतावनी दी कि पिघले हुए प्लास्टिक में खाना बनाना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इससे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और जहरीले केमिकल्स जा सकते हैं, जो लंबे समय में कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और पाचन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकते हैं. किसी ने लिखा, “ये लोग लोगों की सेहत से खेल रहे हैं.” एक यूजर ने कहा, “प्लास्टिक के साथ पकाना तो सीधा जहर परोसना है.” कई लोगों ने प्रशासन से ऐसे फूड वेंडर्स पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की.