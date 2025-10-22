Advertisement
ट्रेन में घुसा हवसी' अधेड़; मासूम बच्ची के पास बैठकर हाथ मोड़करयूं टटोलता दिखा बदन, देखें वीडियो

Viral Video: ट्रेन में एक अधेड़ व्यक्ति ने मासूम बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो गया. आरोपी को यात्रियों ने पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई. NCRB रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:26 PM IST
Viral Video: भारतीय रेलवे की भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है. वीडियो में एक अधेड़ उम्र का हवसी शख्स ट्रेन में मासूम बच्ची के पास बैठा दिखा, लेकिन उसकी हरकतें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थीं. उसने हाथ मोड़कर बच्ची के बदन को चुपके से टटोलना शुरू किया. बच्ची डर से अपनी मां से चिपक गई, लेकिन शख्स को न तो शर्म आई और न ही डर. तभी एक यात्री ने उसकी करतूत कैमरे में कैद कर ली. वीडियो के वायरल होते ही लोग गुस्से में आ गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.

 कैमरे में कैद हुआ हवसी अधेड़ का गंदा खेल

Deshtalk28 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर इस वीडियो में देखा गया कि ट्रेन के जनरल कोच में एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ यात्रा कर रही थी. तभी एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति उसके बगल में आकर बैठ गया. शुरू में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही वह हाथ मोड़कर बच्ची की जांघ और कमर को छूने लगा. बच्ची असहज होकर मां से सट गई, जबकि शख्स अपनी हरकत जारी रखता रहा. तभी पास बैठे एक यात्री ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. जैसे ही आरोपी को एहसास हुआ कि उसकी हरकत कैद हो रही है, वह सकपका गया और भागने की कोशिश करने लगा.

 यात्रियों ने पकड़ा आरोपी, ट्रेन में मचा हंगामा

शख्स जैसे ही भागने लगा, यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और कोच में हंगामा मच गया. लोग आरोपी पर चिल्लाने लगे और बच्ची की मां रोती हुई उसे गालियां देने लगी. हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं हुआ कि आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया या नहीं. बताया जा रहा है कि यह घटना दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जैसी किसी ट्रेन में हुई है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बावजूद इसके, सोशल मीडिया पर लोग रेलवे प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ट्रेन में ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Desh Talk (@deshtalk28)

 सोशल मीडिया पर उमड़ा गुस्सा और दर्द

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. Deshtalk28 के करीब 94 हजार फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर इस वीडियो को अब तक दो लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे हवसियों को फांसी दो.” वहीं एक मां ने कमेंट किया, “अब ट्रेन में बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी.” कई लोगों ने यह भी लिखा कि यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि हर यात्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे को ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कोई और बच्चा इस दर्द से न गुजरे.

 रेलवे में बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाएं चिंताजनक

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन में होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में 25% ट्रेन से जुड़े होते हैं, जिनमें से करीब 15% में बच्चे पीड़ित होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे को CCTV निगरानी और सुरक्षा गश्त को और मजबूत करना चाहिए. साथ ही यात्रियों को भी जागरूक रहना होगा ताकि ऐसे दरिंदों को तुरंत पकड़ा जा सके. यह घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि ट्रेन में सफर करते वक्त बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अब बेहद जरूरी हो गया है.

