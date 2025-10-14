Advertisement
10 लाख रुपये महीना कमाता है इस देश का हर नागरिक, जानें कैसे सबसे रईस बना ये छोटू सा देश

Highest Per Capita Income Country: दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां के लोग काफी अमीर हैं और उनका जीवन स्तर भी काफी अच्छा है. आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वहां का एक व्यक्ति महीने में 10 लाख रुपये कमाता है. चलिए जानते हैं वो देश कौन सा है.

 

Oct 14, 2025
Highest Per Capita Income Country: जब कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो जो संख्या निकलकर आएगी उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं. प्रति व्यक्ति आय का सीधा मतलब है कि किसी भी देश के लोगों की औसत कमाई कितनी है. इससे लोगों के जीवन स्तर को आंकने में आसानी होती है. आज हम आपको उस देश के बारे में बता रहे हैं जहां लोग लगभग 10.42 लाख रुपये हर महीने कमाते हैं. World of Statistics की रिपोर्ट के अनुसार, लक्जमबर्ग की GDP per capita (PPP) लगभग $140,941 है, यानी वहां का हर व्यक्ति औसतन ₹10.42 लाख प्रति माह कमा रहा है.

कहां है ये देश?
लक्जमबर्ग दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है. आपको बता दें कि ये देश इतना छोटा है कि इसका कुल एरिया 2,586 वर्ग किलोमीटर है. अगर मील में बात करें तो ये क्षेत्रफल 998 वर्ग मील होता है. आबादी की बात करें तो इस देश में कुल 6.5 लाख लोग रहते हैं. ये देश अपने नागरिकों को बेहद उच्च जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है.
Add Zee News as a Preferred Source

इतना अमीर क्यों है ये देश?
लक्जमबर्ग की अमीरी का मुख्य कारण है इस देश की बैंकिंग इंडस्ट्री. इसी के साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट करने टैक्स की दर कम है. जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहां बैंकों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है. यही कारण है कि इस देश को 'यूरोप का टैक्स पैराडाइज' कहा जाता है. 

सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था
लक्जमबर्ग में जीवन स्तर बहुत ऊंचा है. यहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था है. इसके अलावा ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और साफ देशों में गिना जाता है. यहां के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर हैं यहां के उद्योगों में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. यही बातें इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

