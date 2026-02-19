प्रेस से जल गई शर्ट? फेंकिए मत! अब 1 लाख रुपये में बिक रहा है ये 'आयरन बर्न' डिजाइन

लग्जरी फैशन ब्रांड वेटमेंट्स एक बार फिर विवादों में है. इस बार वजह बनी एक सफेद शर्ट, जिस पर ‘आयरन बर्न’ यानी इस्त्री से जले जैसा निशान प्रिंट किया गया है. आमतौर पर ऐसे निशान तब पड़ते हैं जब कपड़े पर इस्त्री ज्यादा देर तक रख दी जाए. लेकिन इस ब्रांड ने इसे फैशन डिजाइन का हिस्सा बना दिया.

शर्ट में ऐसा क्या खास है?

इस शर्ट का नाम रखा गया है ‘व्हाइट आयरनिंग बर्न ग्राफिक शर्ट’. इसमें ओवरसाइज फिट है और सामने पॉकेट के पास जले जैसा ग्राफिक प्रिंट बनाया गया है. देखने में यह ऐसा लगता है जैसे कपड़ा सच में हल्का सा जल गया हो. ब्रांड के मुताबिक यह एक यूनिक और क्रिएटिव डिजाइन है.

कीमत सुनकर क्यों चौंके लोग?

इस शर्ट की कीमत 1,139 डॉलर यानी लगभग 1 लाख रुपये रखी गई है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा चुभी. लोगों का कहना है कि इतनी साधारण और जली हुई दिखने वाली शर्ट के लिए इतनी बड़ी रकम लेना समझ से परे है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा, “मेरी मां तो ये फ्री में बना देतीं.” किसी ने कहा, “अब से कपड़े जल जाएं तो फेंकना मत, फैशन बन सकता है.”

सोशल मीडिया पर कैसी बहस छिड़ी?

कुछ यूजर्स ने इसे महज मजाक बताया. एक यूजर ने लिखा कि लोग सिर्फ महंगा होने के रोमांच के लिए कुछ भी खरीद लेते हैं. उनके मुताबिक इंसानी मनोविज्ञान के तहत लगभग हर चीज बेची जा सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अब फैशन आर्ट कम और मजाक ज्यादा लगने लगा है. आलोचकों का कहना है कि असली डिजाइनर क्रिएटिव और सुंदर चीजें बनाते हैं, न कि जले हुए जैसे दिखने वाले कपड़े. एक यूजर ने लिखा कि यह शर्ट गंदी लगती है और इसकी कीमत शून्य होनी चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह मजाकिया टी-शर्ट होती तो चल सकता था, लेकिन एक फॉर्मल सफेद शर्ट पर ऐसा डिजाइन अजीब लगता है.

VETEMENTS made a graphic shirt with an “iron burn” print that retails $1,139 pic.twitter.com/F5e9pkLQ8j — STAYGROUNDEAD TV (@staygroundeadtv) February 16, 2026

क्या पहले भी हो चुका है ऐसा?

यह पहली बार नहीं है जब किसी लग्जरी ब्रांड ने ‘डैमेज्ड’ या ‘डिस्ट्रेस्ड’ लुक वाले कपड़े ऊंची कीमत पर बेचे हों. पिछले कुछ सालों में फटी जींस, गंदे दिखने वाले जूते और पुराने जैसे दिखने वाले कपड़े भी हजारों डॉलर में बिक चुके हैं. कुछ लोग इसे एक्सक्लूसिव फैशन ट्रेंड मानते हैं, तो कुछ इसे मुनाफे के लिए ग्राहकों का फायदा उठाना कहते हैं. यह विवाद एक बड़े सवाल को जन्म देता है. क्या लग्जरी ब्रांड अब गलती जैसे दिखने वाले डिजाइन को भी महंगे फैशन में बदल रहे हैं? या फिर यह सिर्फ मार्केटिंग की चाल है? फिलहाल इंटरनेट दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है. कुछ इसे अनोखा फैशन मान रहे हैं, तो कुछ इसे ओवरप्राइस्ड मजाक बता रहे हैं.