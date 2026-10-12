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'प्यार नहीं तो पैसे वापस करो': लग्जरी डेट पर लाखों उड़ाए, लड़की ने रिजेक्ट किया तो लड़के ने थमा दिया बिल

पहली डेट को खास बनाने के लिए लड़के ने कार भेजी, शानदार रेस्टोरेंट में डिनर कराया और पूरी शाम लड़की की पसंद का ख्याल रखा. लड़की का कहना है कि वह इस दौरान काफी सहज और सुरक्षित महसूस कर रही थी. लेकिन अगली सुबह उसने लड़के को मैसेज करके रिश्ता आगे बढ़ाने से मना कर दिया. इसकी वजह बताई गई लड़के का गंजापन. फिर लड़के ने जो किया, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 12, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 07:28 AM IST
'प्यार नहीं तो पैसे वापस करो': लग्जरी डेट पर लाखों उड़ाए, लड़की ने रिजेक्ट किया तो लड़के ने थमा दिया बिल
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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