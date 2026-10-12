'प्यार नहीं तो पैसे वापस करो': लग्जरी डेट पर लाखों उड़ाए, लड़की ने रिजेक्ट किया तो लड़के ने थमा दिया बिल

लड़की ने बताया कि मुलाकात के बाद उसने लड़के को मैसेज किया. उसने लिखा कि पिछली रात उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि दोनों लंबे समय तक साथ चल पाएंगे. इसलिए वह किसी का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती. मैसेज में उसने लड़के को अच्छा इंसान बताते हुए दोस्त बने रहने की बात भी कही. लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह सिर्फ उसका रिश्ता आगे न बढ़ाने का फैसला नहीं था. पोस्ट के अनुसार, लड़की ने लड़के के गंजेपन को उसे रोमांटिक पार्टनर के तौर पर पसंद न करने की वजह बताया. यहीं से यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब लड़के ने इतनी मेहनत से डेट की तैयारी की थी, तो क्या उसके लुक्स की वजह से उसे इस तरह रिजेक्ट करना ठीक था?