'प्यार नहीं तो पैसे वापस करो': लग्जरी डेट पर लाखों उड़ाए, लड़की ने रिजेक्ट किया तो लड़के ने थमा दिया बिल

पहली डेट पर जाने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. सामने वाला कैसा होगा, मुलाकात कैसी रहेगी और क्या दोनों के बीच बात आगे बढ़ पाएगी? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस कहानी में लड़की को पहली मुलाकात के दौरान किसी तरह की कमी महसूस नहीं हुई. उसके अनुसार, लड़के ने पूरी शाम को खास बनाने के लिए पहले से इंतजाम कर रखे थे.
एक्स पर @raqisright नाम के यूजर ने अपनी डेट का अनुभव शेयर किया. पोस्ट में लड़की ने बताया कि लड़के ने उसे रेस्टोरेंट तक पहुंचाने के लिए काले रंग की कार भेजी थी. वहां पहुंचने पर उसने कार का दरवाजा खोला और उसे आराम से बैठने के लिए कहा.
एक्स पोस्ट के मुताबिक, रेस्टोरेंट में भी लड़के ने ही खाने-पीने का ऑर्डर दिया. पूरी शाम वह उसकी पसंद और आराम का ध्यान रखता रहा. लड़की ने बताया कि उसे इस दौरान सुरक्षित महसूस हुआ और मुलाकात भी अच्छी रही. पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था. लड़के ने डेट पर पैसे खर्च किए, लड़की के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे किसी तरह की असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन डेट अच्छी रहने का मतलब यह नहीं था कि लड़की आगे भी उसके साथ रिश्ता रखना चाहती थी. असली मोड़ अगले दिन आया, जब उसने लड़के को अपना फैसला बताया.
लड़की ने बताया कि मुलाकात के बाद उसने लड़के को मैसेज किया. उसने लिखा कि पिछली रात उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि दोनों लंबे समय तक साथ चल पाएंगे. इसलिए वह किसी का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती. मैसेज में उसने लड़के को अच्छा इंसान बताते हुए दोस्त बने रहने की बात भी कही. लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह सिर्फ उसका रिश्ता आगे न बढ़ाने का फैसला नहीं था. पोस्ट के अनुसार, लड़की ने लड़के के गंजेपन को उसे रोमांटिक पार्टनर के तौर पर पसंद न करने की वजह बताया. यहीं से यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब लड़के ने इतनी मेहनत से डेट की तैयारी की थी, तो क्या उसके लुक्स की वजह से उसे इस तरह रिजेक्ट करना ठीक था?
Went on a first date last night. He kept it a surprise and called me a black car to the restaurant - a michelin star. He opened the doors and told me to turn my brain off and ordered everything all night. I felt so protected and secured. And then I friend zoned him because he’s bald and like be so for real rn.
— Raq (@raqisright) October 9, 2026
इस मामले में लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ यूजर्स का कहना था कि किसी के साथ रिश्ता बनाने या न बनाने का फैसला पूरी तरह निजी होता है. पहली डेट अच्छी रही हो, सामने वाले ने पैसे खर्च किए हों या उसने खास इंतजाम किए हों, इससे किसी पर भी रिश्ता आगे बढ़ाने का दबाव नहीं बनाया जा सकता. वहीं, कुछ लोगों ने लड़की के फैसले पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि किसी को उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर रिजेक्ट करना सतही सोच को दिखाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति को पसंद न करना और उसे अपमानित करना दो अलग बातें हैं. किसी के साथ रोमांटिक रिश्ता नहीं चाहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका भी मायने रखता है.
इस कहानी ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है. अगर कोई लड़का पहली डेट पर महंगे रेस्टोरेंट में ले जाए, कार भेजे और पूरा बिल खुद चुकाए, तो क्या लड़की पर रिश्ता आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ जाती है? इसका जवाब नहीं है. डेट पर खर्च करना किसी रिश्ते की गारंटी नहीं होता. दोनों लोग एक-दूसरे को जानने और समझने के लिए मिलते हैं. मुलाकात के बाद किसी एक को लगे कि बात आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसे अपना फैसला बताने का अधिकार है. हां, अगर किसी ने जानबूझकर सामने वाले का इस्तेमाल किया या पैसों को लेकर गलत उम्मीदें पैदा कीं, तो वह अलग मामला होगा.
इस कहानी के साथ यह दावा भी चर्चा में है कि रिजेक्शन के बाद लड़के ने लड़की से करीब एक लाख रुपये मांग लिए. हालांकि, पोस्ट में इस पैसे की मांग के पीछे की पूरी बातचीत और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि लड़के ने पैसे किस आधार पर मांगे या उसने इस पैसे को लेकर क्या वजह बताई. अगर किसी ने अपनी मर्जी से डेट का खर्च उठाया था, तो केवल रिश्ता आगे न बढ़ने के कारण उस खर्च को वापस मांगने का सवाल अपने आप में बहस का विषय बन सकता है. लेकिन अगर दोनों के बीच पहले से किसी तरह की आर्थिक सहमति थी, तो तस्वीर अलग हो सकती है. इस मामले में ऐसी किसी सहमति की जानकारी सामने नहीं आई है.
पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लड़की की पसंद के अधिकार की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि अपनी सोच को इस तरह सार्वजनिक करना अच्छा नहीं लगता. दूसरी तरफ, कुछ लोग इस घटना को डेटिंग के दौरान बनने वाली उम्मीदों और रिजेक्शन को स्वीकार करने की जरूरत से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल, इस कहानी का सबसे अहम पहलू यही है कि पहली डेट पर अच्छा समय बिताने के बाद भी दोनों में से किसी एक का रिश्ता आगे न बढ़ाने का फैसला गलत नहीं माना जा सकता. लेकिन जब बात शारीरिक बनावट, महंगे खर्च और पैसे वापस मांगने तक पहुंचती है, तो मामला सिर्फ पसंद का नहीं रह जाता. यह सम्मान, साफ बातचीत और रिश्तों से जुड़ी उम्मीदों का सवाल भी बन जाता है.